「在等執政黨釋善意」 國民黨仍沒鬆口朱立倫是否出席520
國民黨主席朱立倫日前稱，已經收到準總統賴清德520就職大典邀請函，對於是否出席則仍未鬆口。對此，國民黨文傳會主委李彥秀今（15）日受訪時強調，執政黨應該釋放出更多的善意，朝野才有機會互動，「主席出席才有更多更好的意義」。
記者林怡昕／台北報導
李彥秀今天在國民黨中常會後受訪時，被問及關於朱立倫是否已決定出席520？李彥秀指出，朱立倫在幾次對外說明中，再次強調朝野要有更好的對話的空間，才會有接下來互動，在這段時間無論是國會改革法案，包括總統到立院國情報告，「我覺得大家要創造更好的對話的氛圍，特別是執政黨應該要有執政的高度，這才會有最後520要不要出席的機會。」
李彥秀直指，在這段時間無論在立院民進黨團用抹黑、抹紅方式修理在野黨立委，本週五國會改革法案將要表決，以及這兩天討論到總統應該到立院做國情報告，「這其實都是在執政的高度上，我覺得執政黨應該釋放出更多的氛圍出來，我想這些都是最後主席決定要不要出席最主要的原因。」
李彥秀說，其實賴清德在過去4個月，有很多跟在野黨互動的機會，特別是在國際中最長的總統交接期「4個多月的時間」，但賴清德在這段時間，都沒有機會跟在野黨對話，「希望執政黨釋放出更多的善意，朝野才有機會做更多的互動，主席出席才有更多更好的意義」。