才被邀去中國如今被制裁！王義川揭懲戒原因：會被蓋布袋嗎？

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針對國台辦將懲戒王義川、劉寶傑等人一事，王義川下午在民進黨中央受訪時表示，國台辦發言人朱鳳蓮上月才說歡迎他去中國走走，結果今天就把他制裁，「你們到底要不要我去，要不要跟我交流，每天講的都不一樣」。
王義川直言，被中國制裁會發生什麼事，他還在GOOGLE，是在台灣走路被蓋布袋嗎？還是怎麼樣，他在研究中。
「我覺得國台辦在破壞兩岸關係！」王義川批評，前一陣子國台辦還希望跟綠營人士多多交流，「有空回來祖國走走，現在呢？你們根本在破壞兩岸關係，一直在排除切掉兩岸交流的管道、善意」；他呼籲，中國政府想清楚，中共國台辦就是破壞兩岸關係的元兇，國台辦發言人好好檢討一下、跟朱鳳連討論一下，「到底歡不歡迎我們去中國，如果不歡迎，制裁我我沒意見，但兩邊不要講不同的話」。
媒體詢問是說了什麼話被制裁？王義川回應，應該是講到中國的高鐵，前總統馬英九做的中國高鐵前面有一條白色的桌巾，上面擺著水果、擺著茶，後面有一個「靠背」，他不知道如何跟中國人解釋，「靠背」跟「靠腰」差別，但講台語也不好聽、不想跟中國人解釋；他提到，他研究高鐵很久，技術研究時，中國不是厲害的高鐵，先進的都在歐洲跟日本，可能這句話傷到中國的心。
至於是否是榮譽勳章？王義川直言，這是沉重的負擔，因為已經沒有回頭路了，被中國點名後，負擔更沉重。
媒體追問，黨內不少人沒被制裁很可惜？王義川提到，他不是第一個，也不是最後一個，後起之秀很多，請每晚收看政論節目，就能看到那些人被列入，如名嘴李正皓點名他，說什麼貢獻都沒有憑什麼被列入，而他也覺得是這樣，「希望大家前仆後繼」。
王義川也說，碰到綠委王定宇時，他說很早以前就被列入，但好像也沒怎樣，「他叫我不要太囂張，列入不是只有你一個！」