中和摩鐵驚傳命案！7歲、11歲童明顯身亡　警方逮涉案生母調查中

中和摩鐵命案！單親媽枕頭悶死小姊弟　初步相驗結果出爐　

▲新北市中和的汽車旅館今天傳出一起命案，一名母親疑似吸毒後用枕頭將2名幼子殺害。（圖／翻攝畫面）
▲新北市中和的汽車旅館今天傳出一起命案，一名母親疑似吸毒後用枕頭將2名幼子殺害。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

新北市中和一對小姊弟14日遭36歲蘇姓母親用枕頭悶殺，蘇女閨蜜徐姓女子到摩鐵探訪發現後報案，全案曝光後立刻引發社會議論，今（15）日檢方會同法醫到殯儀館相驗，初判死因為窒息身亡，至於是否曾被餵毒則還有待解剖後釐清。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，蘇女在母親節（12日）深夜11時許，搭乘計程車載著兩個孩子入住摩鐵。13日晚間徐女前往探望母女3人，得知蘇女經濟狀況不是很好，也感受蘇女精神狀況也不太穩定，遂在現場待了約一個小時後才離去，沒想到14日下午2時許徐女回到摩鐵卻發現2個孩子已氣絕身亡。

根據警方調查，蘇女當天先飲酒後再吸食K他命，徒手將9歲女兒死後，再對兒子動手，蘇女手腕上佈滿兒女的抓痕，原先蘇女也打算輕生，不過體力耗盡，精神不佳呆坐3小時無法動手，直到徐女抵達，赫然發現兩名兒女的遺體皆已發紫。

檢方今天會同法醫相驗，初步確認小姊弟均為窒息死亡，但仍不排除生前曾被餵食不明藥物，後續將進一步解剖以釐清是否有毒品反應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

中和摩鐵命案！狠母動手前PO兒女睡姿　還曾喊「成為保護你的天」

「超哥」駕藍寶堅尼撞機車！騎士求償200萬美金：本可以打大聯盟

台南貴桑桑車禍！「移動豪宅」賓利遭擊落　違規車恐賠驚人維修費

國三生遭彈簧刀割頸亡！乾哥、乾妹殺人罪起訴　法院裁定羈押禁見

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生