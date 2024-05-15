泰國說唱天才URBOYTJ來了！首場個人演唱會辦在台灣！搶票時間曝
▲泰國嘻哈歌手URBOYTJ即將來台，宣布7月7日將在Zepp News Taipei舉辦演唱會。（圖／華貴娛樂提供）
記者
施以慧／綜合報導
2024-05-15 15:10:20
泰國嘻哈歌手URBOYTJ即將來台開唱！自2016年SOLO
出道以來，URBOYTJ個人歌曲大受歡迎，已擁有5支破億MV ；尤其他與Three Man Down樂團的合作曲〈妹妹〉， 許多喜歡泰文歌的樂迷都能跟著哼唱， 是經常被敲碗許願來台開唱的夢幻名單之一。 主辦單位華貴娛樂宣布，在7月7日於Zepp News Taipei舉辦「URBOYTJ LIVE IN TAIPEI 2024」演唱會，5月18日中午12點在拓元售票系統正式開賣！喜歡開玩笑的URBOYTJ向歌迷喊話：「 如果想惡補我的歌曲，我的建議是：『全部！』」
現年31歲的URBOYTJ於2010年以三人組合「3,2,1 ▲現年31歲的URBOYTJ以數位單曲〈Rebound〉單飛勇闖歌壇，MV至今已 突破1.4億瀏覽次數。（圖／華貴娛樂提供） 」出道，當年曾風靡台灣的「泰國切奶舞」就是出自「3,2,1」 的夯曲〈Splash Out〉；2016年時團體約滿不續走向解散之路，URBOYT J以數位單曲〈Rebound〉單飛勇闖歌壇，該歌曲MV至今已 突破1.4億瀏覽次數。加上〈Villain〉、〈CAN’T HELP〉、〈Carry〉、與〈QUESTION?〉已經有5 首MV播放破億，還有21首破千萬觀看MV作品， 獨具個人特色的音樂風格深受歌迷喜愛。
URBOYTJ的音樂才華不光只有創作多首熱門歌曲，
他還參與並擔任嘻哈選秀綜藝《The Rapper》評審，隨著在節目中塑造的人物形象和穩重、 獨特的時尚風格被廣泛傳播，URBOYTJ 成為泰國知名的頂級嘻哈藝人、歌手和頂級音樂創作人。2021年 URBOYTJ與另一位嘻哈歌手F.HERO找來(G)I- DLE成員Minnie合唱〈MONEY HONEY〉，以逗趣動畫呈現歌曲的MV吸引了近5,700萬次 點擊；2022年與人氣樂團Three Man Down合作搖滾情歌〈妹妹〉也大受歡迎。另外，URBOYTJ 也曾以音樂製作人的身份與女團4EVE、人氣男星Billkin 、Nanon等歌手合作。 出道至今，URBOYTJ經常上泰國音樂節目或音樂節活動， ▲URBOYTJ首場海外個人演唱會就辦在台灣。（圖／華貴娛樂提供） 海外曾受邀到新加坡、寮國、緬甸、印尼與英格蘭參加過音樂祭， 唯獨還沒有開過海外專場。對於第一次到台灣開唱， 又是首次的海外個人演唱會，URBOYTJ透露十年前曾經來過台 灣，對於當時的回憶已記不太準確， 當他知道要到台灣演出時超級開心期待；他已經開始準備表演內容， 他保證這將是一場屬於於台灣URBOYTJ FANS的特別體驗，至於大家好奇的歌單他則小小賣個關子， 屆時進場親自感受這份驚喜，除了向歌迷喊話要惡補他全部的歌， 對於華語嘻哈的印象，URBOYTJ率直表示很久以前有聽過， 歡迎歌迷推薦不錯華語嘻哈歌手或音樂給自己。
「URBOYTJ LIVE IN TAIPEI 2024」演唱會將於7月7日晚間6點在Zepp News Taipei開唱，票價為VIP區 3000元 /一樓GA 2300元 / 二樓 2500元等三種，5月18日中午12點在拓元售票系統正式開賣
，此外只要在6月30日購票者都有機會獲選「全場Hi- touch活動」、「1:1合影」、「親簽官方海報」、「Sen d off」等福利。更多詳情請洽主辦單位華貴娛樂官方臉書專頁。 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「 NOW娛樂」Youtube頻道