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泰國說唱天才URBOYTJ來了！首場個人演唱會辦在台灣！搶票時間曝

▲泰國嘻哈歌手URBOYTJ即將來台，宣布7月7日將在Zepp News Taipei舉辦演唱會。（圖／華貴娛樂提供）
▲泰國嘻哈歌手URBOYTJ即將來台，宣布7月7日將在Zepp News Taipei舉辦演唱會。（圖／華貴娛樂提供）

記者施以慧／綜合報導

泰國嘻哈歌手URBOYTJ即將來台開唱！自2016年SOLO出道以來，URBOYTJ個人歌曲大受歡迎，已擁有5支破億MV；尤其他與Three Man Down樂團的合作曲〈妹妹〉，許多喜歡泰文歌的樂迷都能跟著哼唱，是經常被敲碗許願來台開唱的夢幻名單之一。主辦單位華貴娛樂宣布，在7月7日於Zepp News Taipei舉辦「URBOYTJ LIVE IN TAIPEI 2024」演唱會，5月18日中午12點在拓元售票系統正式開賣！喜歡開玩笑的URBOYTJ向歌迷喊話：「如果想惡補我的歌曲，我的建議是：『全部！』」

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▲現年31歲的URBOYTJ以數位單曲〈Rebound〉單飛勇闖歌壇，MV至今已突破1.4億瀏覽次數。（圖／華貴娛樂提供）
現年31歲的URBOYTJ於2010年以三人組合「3,2,1」出道，當年曾風靡台灣的「泰國切奶舞」就是出自「3,2,1」的夯曲〈Splash Out〉；2016年時團體約滿不續走向解散之路，URBOYTJ以數位單曲〈Rebound〉單飛勇闖歌壇，該歌曲MV至今已突破1.4億瀏覽次數。加上〈Villain〉、〈CAN’T HELP〉、〈Carry〉、與〈QUESTION?〉已經有5首MV播放破億，還有21首破千萬觀看MV作品，獨具個人特色的音樂風格深受歌迷喜愛。 

URBOYTJ的音樂才華不光只有創作多首熱門歌曲，他還參與並擔任嘻哈選秀綜藝《The Rapper》評審，隨著在節目中塑造的人物形象和穩重、獨特的時尚風格被廣泛傳播，URBOYTJ 成為泰國知名的頂級嘻哈藝人、歌手和頂級音樂創作人。2021年URBOYTJ與另一位嘻哈歌手F.HERO找來(G)I-DLE成員Minnie合唱〈MONEY HONEY〉，以逗趣動畫呈現歌曲的MV吸引了近5,700萬次點擊；2022年與人氣樂團Three Man Down合作搖滾情歌〈妹妹〉也大受歡迎。另外，URBOYTJ也曾以音樂製作人的身份與女團4EVE、人氣男星Billkin、Nanon等歌手合作。

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▲URBOYTJ首場海外個人演唱會就辦在台灣。（圖／華貴娛樂提供）
出道至今，URBOYTJ經常上泰國音樂節目或音樂節活動，海外曾受邀到新加坡、寮國、緬甸、印尼與英格蘭參加過音樂祭，唯獨還沒有開過海外專場。對於第一次到台灣開唱，又是首次的海外個人演唱會，URBOYTJ透露十年前曾經來過台灣，對於當時的回憶已記不太準確，當他知道要到台灣演出時超級開心期待；他已經開始準備表演內容，他保證這將是一場屬於於台灣URBOYTJ FANS的特別體驗，至於大家好奇的歌單他則小小賣個關子，屆時進場親自感受這份驚喜，除了向歌迷喊話要惡補他全部的歌，對於華語嘻哈的印象，URBOYTJ率直表示很久以前有聽過，歡迎歌迷推薦不錯華語嘻哈歌手或音樂給自己。

「URBOYTJ LIVE IN TAIPEI 2024」演唱會將於7月7日晚間6點在Zepp News Taipei開唱，票價為VIP區 3000元 /一樓GA 2300元 / 二樓 2500元等三種，5月18日中午12點在拓元售票系統正式開賣，此外只要在6月30日購票者都有機會獲選「全場Hi-touch活動」、「1:1合影」、「親簽官方海報」、「Send off」等福利。更多詳情請洽主辦單位華貴娛樂官方臉書專頁。

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