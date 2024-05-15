台智光案柯文哲扯「檢舉人被調查」！游淑慧反嗆：義無反顧一直騙
台灣民眾黨主席捲入台北市長任內台智光、北士科、京華城三大案爭議，柯文哲昨日晚間在直播節目中直言，台智光案自己是檢舉人，「我去檢舉說你們這些貪污，怎麼現在我在被調查？這太好笑了！」對此，台北市議員游淑慧今（15）日秀出公文反擊，「他當市長有八年，怎麼不調查郝龍斌的台智光BOT合約？」更嘲諷柯文哲義無反顧一直騙。
記者呂炯昌／台北報導
游淑慧在臉書發文表示，柯文哲昨晚換嘴台智光，又扯台智光郝龍斌是罪魁禍首，蔣萬安不敢解約、議會不敢調查。「嗯，這位阿北，是不是忘了，他剛當完八年台北市長」，柯文哲一直叫台北市議會要組專案小組調查台智光，他當市長有八年耶，自己怎麼不組廉政調查小組？自己怎麼不告發？
游淑慧質疑，柯文哲跟台北市長蔣萬安說，有違法就可以跟台智光解約，那他任內怎麼不努力調查郝龍斌跟台智光違法，然後就順勢解約？反而爽爽用8年？奇怪奇怪真奇怪，自己當了八年市長，該做不做的事都他在說，現在在叫罵什麼？
游淑慧指出，事實上，郝市府一塊錢都沒給過台智光，而柯市府跟台智光簽的子約費率高過母約。蔣萬安因為議價被業者嗆聲，柯文哲8年跟台智光順利議價，「說真的，該調查誰？網友說的好，義無反顧一直騙。」