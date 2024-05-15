路跑／一起成為超級賽亞人！「七龍珠Z路跑」9月開跑　5/22搶先報

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📌「七龍珠Z路跑」賽事報名資訊
2024 七龍珠Z路跑 - 新北場
活動日期：2024年9月1日（星期日）
報名時間：2024/05/23（四）~2024/06/13（四) （若額滿將提前截止報名）
活動地點：新北市三重區新北大都會公園(近熊猴森樂園草坪)
2024 七龍珠Z路跑 - 新竹場
活動日期：2024年9月22日（星期日）
報名時間：2024/05/23（四）~2024/06/13（四) （若額滿將提前截止報名）
活動地點：南寮漁港P3停車場（新竹市北區新港南路10號）
2024 七龍珠Z路跑 - 台中場
活動日期：2024年9月15日（星期日）
報名時間：2024/05/23（四）~2024/06/13（四)（若額滿將提前截止報名）
活動地點：臺中市西屯區中央球場（凱旋路-凱旋七街）
2024 七龍珠Z路跑 - 高雄場
活動日期：2024年9月29日（星期日）
報名時間：2024/05/23（四）~2024/06/13（四)（若額滿將提前截止報名）
活動地點：高雄國家體育場（高雄市左營區世運大道100號）
📌「七龍珠Z路跑」搶先報名抽「七龍珠Z對決桌椅組」
「七龍珠Z路跑」目前已開放搶先報名，只要在5月22日之前報名繳費，即可參加「七龍珠Z對決桌椅組」抽獎，包含新北場、台中場、新竹場及高雄場各地都有提供300組。不僅易於攜帶且可收納折疊，由悟空和達爾對決的圖案，也是漫畫中經典不敗的組合，帶出戶外絕對會成為最吸睛的一組桌椅。
📌「七龍珠Z路跑」賽事限定物資＆完賽獎牌
最受矚目的物資部分，「七龍珠Z路跑」也和其他賽事路跑活動一樣，分為2種組別選擇，分別為980元的「龜派氣功經典組」以及1980元的「超級賽亞人升級組」，差異在於價格和物資豐富程度。
「龜派氣功經典組」包含「路跑紀念上衣」、「棒球帽」、「運動浴巾」、「運動襪」還有「角色手機掛環」，不僅具有收藏意義有非常有實用價值。
另一方面，「超級賽亞人升級組」則是一樣有「路跑紀念上衣」、「棒球帽」、「運動浴巾」、「運動襪」，但額外還有附贈「熱血隨身杯」、「悟空後背包」，滿滿物資讓你帶回家。最後，不論是哪個參賽組別，也都能獲得一面精緻的悟空參賽獎牌，能夠將回憶帶回家好好收藏。
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