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路跑／一起成為超級賽亞人！「七龍珠Z路跑」9月開跑　5/22搶先報

▲一起成為超級賽亞人！「七龍珠Z路跑」9月全台開跑，5/22前搶先報。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲一起成為超級賽亞人！「七龍珠Z路跑」9月全台開跑，5/22前搶先報。（圖／翻攝自全統運動報名網）

記者林之越/綜合報導

一起成為超級賽亞人！「七龍珠Z路跑」正式啟動，活動將在台灣舉辦四場，分別於9月1日在新北大都會公園9月15日在台中中央球場9月22日在新竹南寮漁港9月29日在高雄國家體育場，並在5/22前提供搶先報名額，將有機會抽中「七龍珠Z對決桌椅組」。

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活動官方表示，這場特別的活動將引領跑者們與孫悟空及身穿七龍珠Z紀念衣的跑者們一同穿越經典場景，體驗七龍珠Z系列中的經典招式與特色。全統運動精心策劃的此次活動，不僅僅是一場路跑，更是一次勇氣、力量與速度的試煉，讓每位參與者在跑步的過程中體驗到成為超級賽亞人的快感，以下《NOWnews今日新聞》為讀者整理相關賽事資訊：


📌「七龍珠Z路跑」賽事報名資訊

2024 七龍珠Z路跑 - 新北場

活動日期：2024年9月1日（星期日）

報名時間：2024/05/23（四）~2024/06/13（四) （若額滿將提前截止報名）

活動地點：新北市三重區新北大都會公園(近熊猴森樂園草坪)


2024 七龍珠Z路跑 - 新竹場

活動日期：2024年9月22日（星期日）

報名時間：2024/05/23（四）~2024/06/13（四) （若額滿將提前截止報名）

活動地點：南寮漁港P3停車場（新竹市北區新港南路10號）


2024 七龍珠Z路跑 - 台中場

活動日期：2024年9月15日（星期日）

報名時間：2024/05/23（四）~2024/06/13（四)（若額滿將提前截止報名）

活動地點：臺中市西屯區中央球場（凱旋路-凱旋七街）


2024 七龍珠Z路跑 - 高雄場

活動日期：2024年9月29日（星期日）

報名時間：2024/05/23（四）~2024/06/13（四)（若額滿將提前截止報名）

活動地點：高雄國家體育場（高雄市左營區世運大道100號）


📌「七龍珠Z路跑」搶先報名抽「七龍珠Z對決桌椅組」

「七龍珠Z路跑」目前已開放搶先報名，只要在5月22日之前報名繳費，即可參加「七龍珠Z對決桌椅組」抽獎，包含新北場、台中場、新竹場及高雄場各地都有提供300組。不僅易於攜帶且可收納折疊，由悟空和達爾對決的圖案，也是漫畫中經典不敗的組合，帶出戶外絕對會成為最吸睛的一組桌椅。

▲參賽者搶在5/22(三)23:59前報名繳費，就有機會抽限量300組的「七龍珠Z對決桌椅組」。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲參賽者搶在5/22(三)23:59前報名繳費，就有機會抽限量300組的「七龍珠Z對決桌椅組」。（圖／翻攝自全統運動報名網）
📌「七龍珠Z路跑」賽事限定物資＆完賽獎牌

最受矚目的物資部分，「七龍珠Z路跑」也和其他賽事路跑活動一樣，分為2種組別選擇，分別為980元的「龜派氣功經典組」以及1980元的「超級賽亞人升級組」，差異在於價格和物資豐富程度

▲「龜派氣功經典組」報名費980元，包含「路跑紀念上衣」、「棒球帽」、「運動浴巾」等七龍珠Z周邊物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「龜派氣功經典組」報名費980元，包含「路跑紀念上衣」、「棒球帽」、「運動浴巾」等七龍珠Z周邊物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）
「龜派氣功經典組」包含「路跑紀念上衣」、「棒球帽」、「運動浴巾」、「運動襪」還有「角色手機掛環」，不僅具有收藏意義有非常有實用價值。

▲「超級賽亞人升級組」額外還有附贈「熱血隨身杯」、「悟空後背包」，滿滿物資讓你帶回家。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「超級賽亞人升級組」額外還有附贈「熱血隨身杯」、「悟空後背包」，滿滿物資讓你帶回家。（圖／翻攝自全統運動報名網）
另一方面，「超級賽亞人升級組」則是一樣有「路跑紀念上衣」、「棒球帽」、「運動浴巾」、「運動襪」，但額外還有附贈「熱血隨身杯」、「悟空後背包」，滿滿物資讓你帶回家。最後，不論是哪個參賽組別，也都能獲得一面精緻的悟空參賽獎牌，能夠將回憶帶回家好好收藏。

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