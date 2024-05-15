曾接獲詐騙8千萬陳情！賴清德宣示：新政府把打詐列為優先項目

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賴清德表示，新的打詐法案透過加重刑責、來嚇阻犯罪，並因應新型態的犯罪手法，增加更多元的偵蒐工具，來協助檢警調等單位，共同打擊詐騙，保障國人的財產安全；同時，金管會近期也陸續協調各大金融業者，研議針對第三方支付和查核，加入更多風險管控措施，政府對詐騙的態度一向採取零容忍，打擊詐騙一直是他最關切的議題之一，也是全體國人的關注事項。
賴清德強調，未來新政府會持續投入資源、堅定打擊詐騙，強化社會安全，以維護社會治安、和保障民眾辛苦獲得的財產，大家一起努力，這是未來施政的重點。
另，賴清德也說，近期進入夏季，將是腸病毒的好發季節，全國已經有256班次的校園、幼兒園與托兒所停課，面對影響孩子的病毒，中央地方應該緊密合作，絕不能掉以輕心。他說，在防範疾病擴散的任務中，務必確保的是資訊的透明與流通，加強民眾的信心，才能避免疫情擴大，保護孩子的安全。
賴清德提到，要請衛生主管機關，包括中央的衛福部、地方政府的衛生局等相關單位，應該要互相配合，廣泛地推廣、宣導洗手運動，防治腸病毒蔓延。
此外，中常會邀請社團法人台灣運動好事協會創辦人、執行長劉柏君以「台灣運動軟實力-運動外交新思維」為題進行專案報告，賴清德聽後表示，感謝劉柏君帶來精彩的分享，她以民間的角色長期在國內外推動運動事務，並且提出寶貴的建議。
賴清德提到，劉柏君除了擔任棒球裁判外，還在運動、女性權益、性別平等、身心障礙、宗教文化、教育平權、國民外交上做了許多倡議，做了他達不到的事情，也讓世界看見台灣，貢獻非常多；他提到，劉柏君演講中有幾點令他非常敬佩，包含獲獎聯合國總部的國際奧會女性與體育獎，以及倡議性別平權、幫助女子運動推廣，得到國際奧會、國際棒總以及世界各國的支持與認同，讓台灣運動發揮更多、更強大的功能。