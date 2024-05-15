人民望賴清德做什麼？最新民調曝「這件事」第一　首要解決是詐騙

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張其祿指出，民調中所關切的少子化、長照、教育改革、勞保破產等，都是迫在眉睫的問題，都可能是賴政府未來任期中可能面臨的，像是2025年台灣進入超高齡社會、2028年勞保破產、2028年私校大限等，都需新政府未雨綢繆的前瞻性準備，才能挽救危機。
對於經濟發展問題，低薪、高物價、高通膨占48.3％，林國成表示，前幾天公布國人平均月薪4萬5千元，網路一排「不好意思，我把平均拉低」，這真的很殘酷，因為台灣已經進入B型社會，也就是富者恆富，貧者恆平。
立法院顧問賴香伶指出，整份民調最讓他揪心的是住宅問題掉到第14名，年輕人真的忘屋心嘆到不願意面對問題，過去痛苦指數穩居第一，結果此次最大問題是詐騙、食安，只憂心生活面、安全性，已經不再趕想生涯面、長期性。
張其祿補充，當然這是全國民調，比例上還是能看出年輕人有一定重視居住問題，但總體來說可能覺得沒救了，是一個無奈的現象。
本項調查由《菱傳媒》民意調查中心，在113年5月2日至9日，以電話訪問（CATI）方式進行調查，對象為戶籍設在台灣地區年滿20歲以上之民眾，並以市內電話為主，行動電話為輔的原則搭配進行，市內電話為主1,087份；行動電話為輔300份，有效樣本1387，為95％信賴區間，抽樣誤差約±2.63％。