台灣仲夏節開跑　上山消暑下海清涼全台玩透

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副市長鄭照新表示，感謝交通部觀光署副署長周廷彰，此次台中國際糕豐會除推廣地方特產，也盼幫助花蓮重建復甦。中市府日前前往花蓮，親眼目睹災後景象，台中經歷過921地震，深知重建是漫長艱鉅的工程，當時也感受到全國乃至全世界的支持和關懷。此次糕豐會把握機會，攜手花蓮業者，在火車站前擺設許多攤位，不僅幫助花蓮，也盼帶給市民及全國朋友不同的美好觀光體驗，讓大家感受台中作為宜居城市的魅力。
交通部觀光署副署長周廷彰表示，感謝中市府觀旅局長陳美秀邀請花蓮業者參與這項活動，台中除珍珠奶茶很有名，糕餅飲茶文化也相當受民眾歡迎，而台灣還有很多美食不容錯過，歡迎大家用新台幣支持花蓮。
今年「2024台灣仲夏節」，融入更多特色元素，以「粽香話龍舟」、「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」為五大主軸，串聯台灣13個國家風景區和22個縣市政府，自6月1日起正式起跑至9月，要帶給遊客台灣仲夏時節的好吃、好玩、好好逛的旅遊亮點。
觀旅局長陳美秀指出，中市府今年結合台中豐厚的糕餅文化底蘊，首創「2024台中國際糕豐會」融合百年糕餅文化、獨特午茶氛圍以及食宿遊購包裝，成功躋身仲夏節主題活動之一。台中此次展攤包括111生技企業股份有限公司、陳允寶泉食品(股)公司等，涵蓋糕餅、品茗、咖啡等業者，展示精緻糕餅、品茗文化及香氣撲鼻的咖啡，為現場帶來一場視覺、嗅覺和味覺的極致饗宴。
陳美秀說，「2024台中國際糕豐會」後續將於今年7至10月辦理一連串系列活動，包括7月在霧峰區舉辦糕豐盛事、8月於豐原區舉辦興糕綵列活動，10月則進一步與國際觀光活動緊密扣合行銷，將活動所精選的聯名商品推介至國際舞台，提「糕」台中市國際能見度。