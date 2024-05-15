藍營大咖赴新加坡都見黃循財？去年與中國高層2會後　對台轉低調

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此外，李顯龍近一年來受訪時也不斷強調，年輕一輩的資源等多項條件比更甚以往，期許年輕人能將新加坡帶向新高度，選擇更為年輕的黃循財，也被視為政治官僚年輕化意味濃厚。
李顯龍親自欽點後，中國方面隨即也展開動作，黃循財去年至少兩度訪中，先於2023年5月與中國國務院副總理丁薛祥在北京進行會談，並在會後表明堅定奉行一個中國政策；後又於12月初展開訪中四天行，與同樣身為財務官員出身的中共中央財辦主任何立峰會面，談及經貿與金融領域合作，也與中國國務院總理理強會面。
台灣政壇大咖赴星行程也少不了他，新北市長侯友宜去年競選總統前，2023年4月曾訪問過新加坡，行程相當保密，跟高層見面，都是由新方公開，如見到新加坡副總理黃循財，是黃循財臉書貼出兩人合照，但是否有見到李顯龍？侯友宜都僅稱尊重新加坡，行程有公開及不公開。
但就在黃循財赴中與中國領導階層會面開始，與台灣政界行程漸趨低調，台北市長蔣萬安也於2023年7月將上任後首度出訪獻給新加坡，其中有兩段未公開行程，當時，有國內媒體率先揭露，依新加坡政治慣例，不公開行程的與會層級比可公開行程更高，在蔣萬安已見過新加坡教育部長陳振聲和西北市長任梓銘的情況下，在未公開行程中會見李顯龍以及2025年將接班的第4代領導人黃循財。但當時，北市府發言人殷瑋未透露與誰見面，蔣萬安則稱見了該見的人，不但見了老朋友，也見了新朋友。
台中市長盧秀燕今年4月3日到5日出訪新加坡行程中，新加坡方面同樣保持低調，對於是否會面黃循財，盧秀燕和台中市府也三緘其口，僅稱基於國際禮儀與外交機制，可能會有部分行程公開、部分不公開，這都是雙方達成協議作成的決定。
談到對於新加坡在國際關係處理上，黃循財去年10月赴美出席華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)活動，與白宮國安顧問蘇利文會晤時，也曾公開談及自己對於小國獨立性的看法，他表示，儘管新加坡是小國，但我們有自己的人民，做出自己的選擇，真正決定我們國家未來的是新加坡人，而不是中國，也不是西方各國。
至於台海問題，黃循財去年5月於日經亞洲未來論壇發表演說時亦提到，台灣海峽成為地緣政治風險下最危險的引爆點，儘管美、中、台等相關各方都說政策沒有改變，但事實上，他們彼此的舉動都將導致另一方採取行動反制，他也強調，包括新加坡在內的東協（ASEAN）成員國，都不希望被迫在兩方之間選邊站。