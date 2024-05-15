中國制裁「台獨」綠營搶爭戰勳！黃國昌、陳椒華也曾入列
中國國台辦今（15）日宣布，將懲戒黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓與王義川5名台灣名嘴及其家屬，批評其傷害兩岸同胞感情。而早2018年中國官媒《海峽衛視》就曾以節目製作13張「台獨撲克牌」，其中還包括時任時力黨主席的黃國昌；2022年又宣布新增10名「台獨頑固分子」，時任時力黨主席陳椒華曾因主張大陸出版品禁止輸台被列入名單中，而對綠營人士而言，制裁宛如民主戰勳，為此感到「引以為榮」！
記者陳威叡／台北報導
早在2018年中國官媒《海峽衛視》就曾以節目「今日海峽」製作13張「台獨撲克牌」，名單中包括國王K是已故前總統李登輝、皇后Q是總統蔡英文，依序為J時任行政院長賴清德、10前總統陳水扁、9已故總統府資政辜寬敏、8已故獨派大老史明、7行政院前院長蘇貞昌、6民進黨前主席林義雄、5前副總統呂秀蓮、4立法院前院長游錫堃、3民視前董事長郭倍宏、時任時代力量黨主席黃國昌，以及A自由台灣黨創黨黨主席蔡丁貴。
而在2022年8月又宣布「台獨頑固分子」名單並將實施制裁，新列包括蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇與吳釗燮，加上過去行政院前院長蘇貞昌與外交部長吳釗燮共10人，就連陳椒華都認為是「光榮印記」，游錫堃則回應「一生追求民主自由、引以為榮！」中國的制裁已成民進黨間的「民主戰勳」。