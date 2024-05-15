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釋迦牟尼「佛誕日」到！禁忌、習俗、由來一次看　專家揭開運方法

▲今（15）日是一年一度的釋迦摩尼佛聖誕，俗稱「佛誕日」。（圖／翻攝柯柏成臉書）
▲今（15）日是一年一度的釋迦摩尼佛聖誕，俗稱「佛誕日」。（圖／翻攝柯柏成臉書）

記者潘毅／綜合報導

今（15）日是一年一度的釋迦摩尼佛聖誕，俗稱「佛誕日」。對此，民俗專家柯柏成也詳細解說「佛誕日」的由來、習俗以及禁忌，還有可以簡單完成的開運方法。

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「佛誕日」的由來

今年的佛誕日在陽曆的5月15日，陰曆為四月初八，柯柏成解釋，此為傳統上的佛誕日，也就是釋迦摩尼佛在2500多年前誕生於南尼泊爾的藍毗尼。

柯柏成指出，因各地的曆法因素，南傳、漢傳或藏密，甚至東傳至日韓的佛誕日都略有不同，以漢傳佛教在我們傳統的日期上來說，就是陰曆的四月初八這個日子。

▲在南傳佛教的國家像是泰國緬甸，這是一年當中相當於過年的大日子，普遍稱為浴佛節或衛賽節。
▲在南傳佛教的國家像是泰國緬甸，這是一年當中相當於過年的大日子，普遍稱為浴佛節或衛賽節。（圖／翻攝柯柏成臉書）
「佛誕日」為何重要

柯柏成解釋，因為釋迦摩尼佛降生，預示佛祖將以悉達多太子的身分，出家後經由三轉法輪，解決並戰勝人的終極問題「痛苦與死亡」。

在南傳佛教的國家像是泰國緬甸，這是一年當中相當於過年的大日子，普遍稱為浴佛節或衛賽節，為何稱為浴佛？傳說當釋迦摩尼佛降生時，九龍吐水為悉達多太子沐浴，所以這一天會用水作為祝福。

「佛誕日」習俗與開運方法

雖然在東南亞部分國家有著「佛浴」的傳統，但漢傳佛教就沒有潑水這種習俗，但我們可以前往寺廟參加浴佛的儀式，廟方都會準備悉達多太子的法像，提用香湯給信眾用湯勺給法像沐浴，這種祝福儀式可以給自己帶來好運。

根據《浴佛功德經》中記載，沐浴佛像能修積以下十五種超勝功德：

一、常有慚愧。

二、發淨信心。

三、其心質直。

四、親近善友。

五、入無漏慧。

六、常見諸佛。

七、恆持正法。

八、能如說行。

九、隨意當生淨佛國土。

十、若生人中，大姓尊貴，人所敬奉，生歡喜心。

十一、生在人中，自然念佛。

十二、諸魔軍眾不能損惱。

十三、能於末世護持正法。

十四、十方諸佛之所加護。

十五、速得成就五分法身。

要注意的是用湯杓給法像沐浴時，千萬不能從頭淋下去，可以從左肩或右肩將香湯倒下，這是基本的禮節，除了在寺廟參加這樣的法會儀式之外，可以在這一天從寺廟請杯在佛前供過的水當場喝下，開顯智慧共沐法喜。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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