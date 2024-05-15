釋迦牟尼「佛誕日」到！禁忌、習俗、由來一次看　專家揭開運方法

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今年的佛誕日在陽曆的5月15日，陰曆為四月初八，柯柏成解釋，此為傳統上的佛誕日，也就是釋迦摩尼佛在2500多年前誕生於南尼泊爾的藍毗尼。
柯柏成指出，因各地的曆法因素，南傳、漢傳或藏密，甚至東傳至日韓的佛誕日都略有不同，以漢傳佛教在我們傳統的日期上來說，就是陰曆的四月初八這個日子。
「佛誕日」為何重要
柯柏成解釋，因為釋迦摩尼佛降生，預示佛祖將以悉達多太子的身分，出家後經由三轉法輪，解決並戰勝人的終極問題「痛苦與死亡」。
在南傳佛教的國家像是泰國緬甸，這是一年當中相當於過年的大日子，普遍稱為浴佛節或衛賽節，為何稱為浴佛？傳說當釋迦摩尼佛降生時，九龍吐水為悉達多太子沐浴，所以這一天會用水作為祝福。
「佛誕日」習俗與開運方法
雖然在東南亞部分國家有著「佛浴」的傳統，但漢傳佛教就沒有潑水這種習俗，但我們可以前往寺廟參加浴佛的儀式，廟方都會準備悉達多太子的法像，提用香湯給信眾用湯勺給法像沐浴，這種祝福儀式可以給自己帶來好運。
根據《浴佛功德經》中記載，沐浴佛像能修積以下十五種超勝功德：
一、常有慚愧。
二、發淨信心。
三、其心質直。
四、親近善友。
五、入無漏慧。
六、常見諸佛。
七、恆持正法。
八、能如說行。
九、隨意當生淨佛國土。
十、若生人中，大姓尊貴，人所敬奉，生歡喜心。
十一、生在人中，自然念佛。
十二、諸魔軍眾不能損惱。
十三、能於末世護持正法。
十四、十方諸佛之所加護。
十五、速得成就五分法身。
要注意的是用湯杓給法像沐浴時，千萬不能從頭淋下去，可以從左肩或右肩將香湯倒下，這是基本的禮節，除了在寺廟參加這樣的法會儀式之外，可以在這一天從寺廟請杯在佛前供過的水當場喝下，開顯智慧共沐法喜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。