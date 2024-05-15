台南戰神怒了！司法院祕書長不斷跳針 謝龍介拍桌：來這邊莊孝維
立法院司法法制委員會今日以「總統行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理」為題，邀請法務部、司法院等單位專題報告並備質詢。國民黨立委謝龍介質詢時問司法院秘書長吳三龍，但吳三龍答詢文不對題，還要找其他人救援，甚至不斷跳針，讓謝龍介也忍不住拍桌大罵。
記者何哲欣／台北報導
謝龍介上台先問，前總統陳水扁遭起訴的案件，還有4案停審中，但停審期間的追訴權時效，是否持續進行？追訴時間怎麼計算？吳三龍請請刑事廳長李釱任說明，謝龍介不滿，為什麼連這都無法自己回答？吳三龍解釋，「因為這種有時候要很精準啦，所以有時候……」
謝龍介再問，扁案目前停審，但陳水扁為什麼卻能能替女兒出庭、開節目、上直播受訪？吳三龍說，「這是屬於審判核心事項，基於審判獨立，由個案承審法官，本於權責來判斷。」謝龍介不斷追問，吳三龍仍跳針，謝龍介說，不要只會說審判獨立，已經很獨立好幾年了，阿扁這種狀態下不出庭，合理嗎？
吳三龍繼續照稿回應，謝龍介不滿回應，「你都來這裡給我莊孝維，你是把百姓當作盤仔嗎？你還在那邊給我瞇瞇笑？你回去你家研究個案好了，我們沒辦法對話，秘書長你請坐，拜託，你以後就不要再來立法院說要司法改革了，真的，你會漏氣。」