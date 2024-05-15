防災意識上升　議員批中市防災公園忽略功能

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黃守達指出，防災公園即是發生重大災害時，可作為救災、指揮、重建、復原的基地，更重要的是能夠提供一般公園所欠缺的維生功能。目前台中市防災公園分成全市型、區域型、鄰里型三個等級，此三個等級也有不同的必要設置設施。但他盤點規劃成防災公園的市民廣場、公益公園、半平厝公園，卻發現有部分必要設施缺乏、空間配置規劃不實際等問題。
黃守達表示，經實際走訪發現，市民廣場規劃的臨時垃圾場就設在機電設備所在位置，物資器材倉庫甚至配置在垃圾場旁，且對照防災公園指引，市民廣場也缺乏必備的常設性廣播系統；半平厝公園的空間配置更是奇怪，災民的安置停留區不是設在在開闊草坪，而是設在空間明顯不足的涼亭裡面，他質疑，避難設施的配置到底是誰規劃的，有會同相關單位一起進行嗎？
黃守達批評，台中市防災公園明顯重量不重質，雖然目前設置有37處，但多是普通公園加上避難收容處所告示牌就搖身一變為防災公園，公益公園就是典型案例，當災害來臨，能否發揮該有的防災功能備受質疑。
黃守達舉例，公園若要強化防災機能，可以參考新北市十四張歷史公園，設置維生儲水槽、緊急發電機、沐浴區、座椅式爐灶等維生機能設施。
議員要求，現有的「台中市防災公園規劃指引」不夠完備，建設局應研議改善，尤其要檢討鄰里型防災公園的定位。建設局也應當邀請區公所、里長、社會局、民政局、消防局等相關單位共同研議避難設施的配置，甚至舉辦跨部門演習來更貼近實際防災需要，讓防災公園「名符其實」，於災時發揮應有功能。