特赦陳水扁？媒體人拋十問　斷言蔡英文背後動機：看看李登輝就知

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1. 阿扁是政治犯還是貪污犯？
2. 特赦前提是認罪，阿扁有認罪嗎？
3. 不認罪又特赦他，所以蔡英文認為扁案是冤獄？
4. 總統特赦一名司法定讞、卻不認罪的貪污犯，是想告訴國人什麼台灣價值？
5. 如果扁案是冤獄，要不要拿納稅錢做冤獄賠償？判阿扁20年刑期的司法官，要不要出來下跪道歉，承認羅織栽贓阿扁？
6. 原先定讞的案件應否重審，將阿扁受冤真相公諸於世？
7. 扁案已被查扣貪污款11億，但是總統掛保證，阿扁不是貪污犯，要將11億返還扁家嗎？
8. 阿扁已經第38次延長保外就醫，開直播、辦簽書會、選舉站台、接受專訪，牢中受刑人剩最後一口氣都不一定能保外，蔡英文要不要解釋一下台灣司法的標準？
9. 看到貪污洗錢犯在外指點江山，司法從不敢『依法』押他回監，現在總統特赦，更把司法踩在腳下，小老百姓還能指望司法是青天？這就是蔡總統所說的『彌平社會分裂』？
10. 阿扁尚有侵佔1.7萬件機密文件案、陳敏薰一千萬買官案、二次金改收3億及洗錢案（二審被判18年）、教唆馬永成等做偽證案，都因他『病重』保外而停審，這些案子一併特赦了嗎？還審不審？審了有罪關不關？
李艷秋說，不少人議論蔡英文為什麼特赦阿扁，報恩？為準總統賴清德拆彈？人道？他認為都不是，只要看看蔡英文最崇拜的李登輝，在卸任之後靠向台獨，甚至成立台聯黨，在政壇依然神功護體，玩得風生水起，任何勢力都要禮讓拉攏，就可以知道蔡英文在想什麼了。「主政八年，蔡英文執政可能由這12個字作總結：貪污犯不必關，死刑犯不必死。」