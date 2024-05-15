日本人不爽了！觀光客「1行為」就像霸凌　在地認證：常釀成糾紛

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近期有日本雜誌，前往知名觀光勝地採訪居民，各國觀光客造成的「觀光公害」當中，最多人難以忍受的，就是觀光客「在電車上聊天講話」。
在地人表示，「平時上班、上課通勤的壓力已經很大，若早上在聽到各種外文交雜的聊天聲音，聽起來就像是噪音，讓原本就很糟糕的心情更加低落，長年下來累積了不少壓力，也對外國觀光客的觀感越來越差，外國人在電車上說話，其實也算是對日本人的一種霸凌。」因此當地居民都很希望，政府相關單位能向觀光客多加宣導「電車禮儀」，來緩解這種厭煩的現況。
對此，旅居日本十多年的「日本省錢小站」特派員也轉發這則新聞，並坦言「其實不只是在觀光地，在大都市等電車公車上，日本人真的很不喜歡別人在電車上說話」，他更曾親眼目睹數次日本人與外國觀光客，因為電車上講電話發生爭執甚至打架的事件發生。
因此特派員也提醒，「雖然日本電車沒有明言說禁止『聊天講話』，但是對於日本人來說電車應該是個安靜的地方，所以大家坐電車時要聊天記得降低音量，不然就有可能被一些浮躁的日本人，故意碰撞或者故意找碴發生糾紛」。
避免淪為失格旅客！日本人籲：別在電車上講電話
事實上，日籍台灣女婿部落客「日本人的歐吉桑」也曾提醒，在日本電車上打視訊電話，對日本人而言就像挑釁行為，很有可能引發爭端。
他解釋，在車上打視訊，對於日本人來說這行為是有點像挑釁其他乘客，有些乘客看到這行為可能受不了而破口大罵或者直接動粗，「電車裡面電話，有些日本人可能會接受，因為電話內容可能是非常緊急而重要的內容。但打視訊電話, 我相信99.99%日本人不能接受」，而日本電車上，也確實有明令禁止使用手機通話。