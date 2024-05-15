布林肯訪基輔一展才華　在地下酒吧彈吉他開唱

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綜合外媒報導，布林肯於 5 月 14 日閃電訪問基輔，報導認為，布林肯此行顯然向處於非常艱困時刻的烏克蘭人發出強烈的振奮訊號。
值得注意的是，社群平台上流傳許多影片畫面，布林肯在Barman Diktat酒吧觀賞樂團表演，甚至上了舞台與，其他音樂創作者一起唱歌和彈吉他，布林肯在上台後先進行了一小段發言，「你們的士兵、你們的公民，特別是在東北部、哈爾科夫，正在遭受巨大的苦難。但他們需要知道，你們需要知道，美國與你們站在一起，世界上很多地方與你們站在一起，他們正在戰鬥，不僅僅是為了一個自由的烏克蘭，也是為了自由的世界，自由的世界也與你同在」。
布林肯隨後演唱了一首《Rockin' in the Free World》，這是1989年柏林圍牆倒塌前發行的搖滾歌曲。
酒吧也證實布林肯確實曾在那裡演奏過，但出於安全考慮，無法提供更多資訊。
事實上，布林肯過去也曾屢次表達自己對於音樂的熱愛，並強調這是自己在政治之外最具熱情的事物，2023年 10月，布林肯也曾在國務院的活動中，與樂團一起翻唱了馬帝.瓦特斯(Muddy Waters)的《Hoochie Coochie Man》，令現場觀眾大吃一驚。