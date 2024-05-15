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台鋼韓籍女神安芝儇報喜訊！臉書自曝感情狀況　粉絲全暴動

▲台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇近日在臉書上頻報喜訊，先是宣布搬到高雄居住，今（15）日又在臉書上自曝感情狀況，讓不少粉絲們都暴動。（圖／記者張一笙攝）
▲台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇近日在臉書上頻報喜訊，先是宣布搬到高雄居住，今（15）日又在臉書上自曝感情狀況，讓不少粉絲們都暴動。（圖／記者張一笙攝）

記者張一笙／綜合報導

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇被粉絲們譽為「最強外掛」，甜美的臉蛋及姣好的身材，讓她深受韓國粉絲喜愛。加盟台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars後，在台灣收獲一大票粉絲，13日更重磅宣布搬到高雄的喜訊。今（15）日安芝儇又在臉書上自曝感情狀況，表示：「我沒有男朋友！」炸裂性留言讓粉絲們都暴動。

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▲安芝儇時常在IG上曬好身材，是不少粉絲心目中的「夢中情人」。（圖／翻攝自安芝儇IG）
▲安芝儇時常在IG上曬好身材，是不少粉絲心目中的「夢中情人」。（圖／翻攝自安芝儇IG）
安芝儇過往在韓職啦啦隊就有超高人氣，高中時就已經是啦啦隊員的她，時常被粉絲們拿來與韓國傳奇啦啦隊員朴騏良相提並論，被譽為「第二個朴騏良」。安芝儇2019年接受職棒球隊Lamigo桃猿（現樂天桃猿）邀請，來台為《辣年糕趴》主題日開球，在台灣收獲一票忠實球迷。

▲高中就出道的安芝儇（中），因為她的高顏值與好身材，被譽為「第二個朴騏良」。（圖／記者張一笙攝）
▲高中就出道的安芝儇（中），因為她的高顏值與好身材，被譽為「第二個朴騏良」。（圖／記者張一笙攝）
2023年安芝儇接受台鋼雄鷹邀請，宣布加盟Wing Stars成為隊上第一名成員，並且擔任隊上的「應援總監」。近日，安芝儇在臉書上宣布自己已經搬到高雄居住：「最近我終於搬到高雄了，希望之後有機會可以更深度的體驗台灣，也希望我的中文可以越來越好，我想要跟粉絲對話，我想要跟Wing Stars一起出去玩！」宣布搬到台灣的喜訊，讓粉絲們十分期待。

▲安芝儇在臉書上透露自己現在沒有男友。（圖／翻攝自安芝儇臉書）
▲安芝儇在臉書上透露自己現在沒有男友。（圖／翻攝自安芝儇臉書）
今日，安芝儇又在臉書留言表示：「我沒有男朋友！」讓粉絲們都十分興奮。身高168公分的安芝儇，曾透露自己的3點擇偶標準，分別是：「笑起來好看、身高要180公分以上、而且要會喝酒。」

▲安芝儇曾透露自己的3點擇偶標準，要笑起來好看、身高超過180公分、要會喝酒。（圖／翻攝自安芝儇IG）
▲安芝儇曾透露自己的3點擇偶標準，要笑起來好看、身高超過180公分、要會喝酒。（圖／翻攝自安芝儇IG）
事實上，安芝儇過去曾傳出與目前正在美國職棒MLB打拼的朴孝準（Park Hoy-Jun）傳出緋聞，2020年時，安芝儇時常在IG分享前往紐約遊玩的照片，當時的朴孝準就效力於紐約洋基隊，更被韓國粉絲發現她與朴孝準的IG貼文，有2人專屬的暱稱，甚至曾不小心在IG上曬出2人的合照，不過隨即就刪除。如今，安芝儇宣布搬到高雄居住，再加上在社群上公開表示自己沒男友，看來「朴安戀」已無疾而終。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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