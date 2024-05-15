台鋼韓籍女神安芝儇報喜訊！臉書自曝感情狀況　粉絲全暴動

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2023年安芝儇接受台鋼雄鷹邀請，宣布加盟Wing Stars成為隊上第一名成員，並且擔任隊上的「應援總監」。近日，安芝儇在臉書上宣布自己已經搬到高雄居住：「最近我終於搬到高雄了，希望之後有機會可以更深度的體驗台灣，也希望我的中文可以越來越好，我想要跟粉絲對話，我想要跟Wing Stars一起出去玩！」宣布搬到台灣的喜訊，讓粉絲們十分期待。
今日，安芝儇又在臉書留言表示：「我沒有男朋友！」讓粉絲們都十分興奮。身高168公分的安芝儇，曾透露自己的3點擇偶標準，分別是：「笑起來好看、身高要180公分以上、而且要會喝酒。」
事實上，安芝儇過去曾傳出與目前正在美國職棒MLB打拼的朴孝準（Park Hoy-Jun）傳出緋聞，2020年時，安芝儇時常在IG分享前往紐約遊玩的照片，當時的朴孝準就效力於紐約洋基隊，更被韓國粉絲發現她與朴孝準的IG貼文，有2人專屬的暱稱，甚至曾不小心在IG上曬出2人的合照，不過隨即就刪除。如今，安芝儇宣布搬到高雄居住，再加上在社群上公開表示自己沒男友，看來「朴安戀」已無疾而終。
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