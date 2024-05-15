520將卸任！任期最長教育部長潘文忠 曝「7年3個月」任職真心話
即將在520卸任的教育部長潘文忠，今（15）日主持最終回部務會報，而他任期長達7年3個月，為我國目前任期最長的教育部長，對於卸任後的生活，潘文忠表示「教育是一棒接一棒，這一棒跑了七年之久，已非常感恩知足，也感謝教育部同仁七年來勇於面對、突破艱難，退休後「的確是該稍微放下腳步」，也會多陪陪家人，未來希望在幫助偏鄉弱勢孩子上多著力。
記者林莞茜／綜合報導
潘文忠指出，這些年在教育工作上，發現自己還有許多不足，包括個人生活部分，所以要好好充實生活能力，同時希望自己以身作則，當作終身學習者。
而他也坦言，在擔任教育部長期間「對家人虧欠太多」，因為假日不見得能陪伴家人，所以退休後最要緊是陪陪太太跟家人，而他也因為相當關注偏鄉弱勢孩子「若有適當機會，希望在這上面多著力」。
至於這7年3月的任職期間，潘文忠表示「教育業務非常龐雜」，不過在中央與地方共同努力下，教育經費與政策獲得支持，教育變革也相當大，包括規劃與實施108課綱與十二年國教課綱，實施至今6年多，現有一些問題，但仍需要不斷持續向前；另國教法45年沒修改、特教法14年沒修改，這些教育運作時重要的根本法律，過程雖然非常艱辛，但在大家共同努力下，去年修正通過，相關子法也發布實施，涉及教學正常化運作，讓教育能持續向前，這些都是有大家一銅克服萬難才完成。