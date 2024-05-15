拒絕裝潢糾紛 匠人部落祭「住保履約」保障消費權益

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以「住保會」曾經調解的一件裝潢糾紛為例：一位屋主找了一間工程行進行整修，估價後給出87萬，後因增加改建套房等施工項目，陸續追加工程款，屋主也一一匯款。最後卻因陽台裝修造成鄰損漏水，加上對工程項目認知有落差等，屋主不願意給付剩餘尾款7萬元，並申請調處。屋主認為：自己從事貨運生意幾十年，從不曾簽約，沒想到裝潢細節多，以口頭約定加上估價單，竟會出現烏龍施工事件。
住保會理事長吳翃毅表示，「住保履約」不僅保障施工及付款，合約中更會載明估價單（單位、數量、品牌型號）、材料品質，每個階段的驗收內容及日期等等，不再只是含糊地「一式」等用語。做法是將消費者的裝修款，交付銀行信託專戶(第三方支付)，按施工階段，每階段完成驗收後，才撥款給承做單位。過程中，只要交付裝修款的1%給銀行即可，以裝修款100萬來說，就是交付一萬元，對很多花了上百萬裝潢房子的民眾來說，繳付少少履約金，就可以保證裝潢品質，是很妥當的作法。
至於由誰「驗收」？「住保會」表示，他們有配合的第三方、公正的驗屋公司，當施工單位或消費者中有一方有疑慮，就會邀請驗屋公司進行驗收，以釐清責任歸屬。吳理事長表示，已陸續針對工班、驗屋公司、裝修平台、建設公司等舉行座談會、進行推廣。
吳翃毅指出，大體來說，一般小工班比較沒有「住保履約」觀念，匠人部落是一個集合木工、水電、泥作等各種工班的公司，率先要求上門委託的消費者接受「住保履約」作法，應可帶起示範作用。