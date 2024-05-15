《背著善宰跑》邊佑錫「啄木鳥之吻」引暴動！粉絲：戴呼吸器追劇
2024年黑馬韓劇《背著善宰跑》引發全球網路熱議，不僅擺脫了傳統穿越劇的復仇情節，以「雙向暗戀、雙向救贖」且清新浪漫的劇情深受網友喜愛。粉絲們對於劇中精心呈現的懷舊情懷、隱藏的諸多細節相當著迷。在劇中的邊佑錫也從默默守護的暖男，化身成「禁慾系」男神！他還與劇裡的金惠奫確認彼此心意，讓劇情和收視率雙雙飆升，其中邊佑錫的「啄木鳥之吻」和寵溺的揉肩動作更讓女粉絲們為之瘋狂。但在第12集的最後，邊佑錫和金惠奫卻突然分手，但這一切都是金惠奫為了拯救邊佑錫而撒的謊，使觀眾心碎不已，再加上這次的穿越已是金惠奫最後一次穿越，能否扭轉命運成功，與邊佑錫有情人終成眷屬，緊湊的情節讓網友直呼：「追劇要戴呼吸器！」
記者施以慧／綜合報導
韓劇《背著善宰跑》將目光鎖定在2010年之前，吸引了當年在學校度過青春的30至40歲女性觀眾共鳴。最新第12集的全國家庭平均收視率達到4.3%，最高達到5.1%（韓國尼爾森），連續6週稱霸同時段全國收視冠軍。值得一提的是，該劇在韓國的網路即時收視高達92.1%，讓網友笑稱不僅粉絲們追劇需要戴呼吸器，電視台的人也要戴呼吸器了！
隨著《背著善宰跑》爆紅，韓媒也整理出該劇與台劇《想見你》之間的相似「平行理論」。《背著善宰跑》劇講述2023年為了拯救突然去世的知名藝人柳善宰（邊佑錫飾），狂熱粉絲任率（金惠奫飾）穿越時空回到2008年、2009年所發生的一系列故事。《想見你》同樣是為了拯救所愛之人而在2009、2010和2017年間進行穿越時空的浪漫劇。
邊佑錫因《背著善宰跑》爆紅，不僅下個月將來台舉辦2024 Byeon Woo Seok Fanmeeting 「Summer Letter」In Taipei，獻出他的亞巡見面會處女秀，門票將於18日開賣，除此之外他也開通了社群軟體Weverse，付費粉絲可以即時收到邊的文字或照片，開通6天吸引42萬多的粉絲加入，邊佑錫傳1次訊息就造成系統當機1次，展現出他的超強魅力。
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