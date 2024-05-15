有李正皓沒他！陳柏惟憤而上中共系統「舉報陳斌華尸位素餐！」
中國國台辦今（15）日宣布，將懲戒黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓與王義川5名台灣名嘴及其家屬，批評其傷害兩岸同胞感情。而前立委陳柏惟不滿沒在名單上，先是怒轟「國台辦你是瞎了是不是？」下午又發文稱自己已具名向中華人民共和國國家安全舉報系統，舉報國台辦發言人陳斌華尸位素餐，發表錯假訊息，擾亂兩岸人民情感，希望中國給予正面回應。
記者陳威叡／台北報導
陳柏惟本次未被中國列入懲戒名單，對此陳柏惟先是在社群平台怒轟「國台辦你是瞎了是不是？」，下午又發文表示，自己已具名向中華人民共和國國家安全舉報系統，舉報陳斌華尸位素餐，發表錯假訊息，擾亂兩岸人民情感，希望中國給予正面回應。
陳柏惟也出示自己的舉報內容，「陳員任職國台辦發言人，設計中國媒體自問自答，宣稱要懲戒台灣五大名嘴，但其情節嚴重程度與現實不符，也不被台灣民眾認同，進一步成為台灣媒體的取笑對象，證明其在任期間尸位素餐、渾水摸魚，消極心態置國家統一大業於不顧，盡搞些小鼻子小眼睛的動作，破壞兩岸人民情感，以該職位重要性而言，不能促統，形同謀獨，依中華人民共和國法律，反分裂國家法第六條，應即刻將陳員停職調查。」