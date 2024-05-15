鹿港「一生必吃」蛋黃酥攜手西門町老牌冰店 獨創蛋黃酥冰淇淋
▲西門町77年老牌「雪王冰淇淋」攜手鹿港35年蛋黃酥老店「新口味食品行」，推出新口味「蛋黃酥冰淇淋」。（圖／新口味食品行提供）
記者
葉盛耀/綜合報導
2024-05-15 17:44:12
總是不斷研發出創意口味的西門町77年老牌「雪王冰淇淋」，這次攜手鹿港35年蛋黃酥老店「新口味食品行」，推出新口味「蛋黃酥冰淇淋」， 5月24日起將在新口味鹿港店 (嚐鮮價250元/套)與雪王冰淇淋(單球130元)門市同步開賣。且「新口味食品行」並於即日起至5月19日，右再次快閃到台北SOGO忠孝館，賣起招牌的蛋黃酥。另外，貝果品牌「好丘 Good Cho’s」與全家便利商店合作推出「柚香檸檬奶酥貝果」，融合果香、奶香與茶香，另還有「鳳梨柚子冰棒」，同樣酸甜適合入夏品嚐。
鹿港名店「新口味食品行」，生產的蛋黃酥除了在節慶時總一顆難求之外，也被住在鹿港的網友曾評為「一生必吃」，最近又開設台式下午茶殿堂「新口味鹿港店」，將蛋黃酥與咖啡等下午茶結合。 而創立於1947年的「雪王冰淇淋」，是台北最老字號的手工冰淇淋專賣店，擁有73種獨家口味廣受國內外旅客喜愛，同樣是勇於創新突破，甚至有肉鬆、海鮮等鹹口味的冰品，兩家老店共同研發「新口味蛋黃酥冰淇淋」，號稱在冰淇淋具有的鬆綿口感中，嚐得出蛋黃酥特有的紅豆餡和蛋黃香氣，滋味甜鹹獨特。 ▲鹿港飄香35年的蛋黃酥名店「新口味食品行」，標榜以純手工製作。（圖／新口味食品行提供） 兩家店在5月24日起都將吃得到這款冰淇淋，「雪王冰淇淋」吃得到單球，而「新口味鹿港店」則規劃下午茶套餐(售價300元/套，嚐鮮價250元/套)，內容含蛋黃酥冰淇淋、招牌蛋黃酥和任一飲品，6月10日前還可享第二套下午茶半價優惠。 ▲雪王冰淇淋是位在西門町商圈的冰淇淋老店。（圖／翻攝雪王冰淇淋Google地圖）
另外，「新口味食品行」也於即日起～5月19日在台北SOGO忠孝館一樓廣場，推出快閃行動餐車，現場除了新鮮出爐的新口味蛋黃酥(325元/ 6入)，更帶來隱藏版古早味綠豆椪，凡消費即可加購綠豆椪買1送1(80元/顆)，每人限購1顆，限量50份。
貝果品牌「好丘 Good Cho’s」則是與全家便利商店合作，推出極具日式風情的「柚香檸檬奶酥貝果」，以帶有堅果香氣的印度阿薩姆紅茶為基底，搭著綿密又香氣十足的奶酥餡，還有屏東生產的檸檬汁與台產黃金柚子乾，是融合果香、奶香與茶香的多層次口味。 ▲即日起至5月19日，「新口味食品行」以餐車方式快閃SOGO忠孝館，販售招牌蛋黃酥，圖為首賣日人潮。（圖／新口味食品行提供） 另外還將品牌原本的高人氣貝果口味「柚子鳳梨」，以此為靈感研發出「鳳梨柚子冰棒」，使用台灣最自豪的鳳梨和韓國的柚子醬，完美重現經典的酸甜滋味。 ▲「好丘 Good Cho’s」與全家便利商店合作，推出極具日式風情的「柚香檸檬奶酥貝果」。（圖／好丘提供） ▲鳳梨柚子冰棒使用台產的鳳梨，結合上韓國的柚子醬製作。（圖／好丘提供）