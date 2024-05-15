40歲業務捨棄賣賓士！「轉做1行業」甘願領2萬起薪　逆襲現況曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
作家黃大米發文，自己最近認識了一位在房地產代銷公司當主管的大哥，雙方交談後得知對方過去曾在賓士當業務，「客源跟業績雙穩定，甚至每年光靠客戶續保就有得吃穿」，但是這位大哥卻毅然決然轉換跑道，跳槽到「房產業」，重新從2萬元底薪開始領起。
這讓黃大米萌生了疑惑「為何會想換跑道到房地產業？」大哥則坦言，「賣車的時候，存不到錢」，並解釋賣車那時候常買名牌維持行頭，每個月都去買雜誌了解現在最新的名牌產品，才能在客人走進店裏面後，跟他聊手錶、包包，進而產生話題與共鳴。
黃大米聽完後也深有同感：「我懂，因為你需要這些行頭，才能覺得自己跟他們是同一階級的人，才能聊天，但你要這麼辛苦去買這些名牌，就代表你跟他們不是同一個階級的人，但你這種心情我懂」，蹦提到自己過去當記者時，月薪三萬多也會因此買下名牌包，為了維持體面的消費，也讓她存不到錢。
至於大哥為何後來果斷決定改行？原來大哥賣車時認識了建商老闆，對方肯定他的工作能力，於是便邀請到自己的公司上班，當時是從基層薪水2萬多開始做，「不過也因此在40歲存到錢買房子，如今大哥也已經結婚生子，且現在的工作還能有時間陪小孩一起成長，讓他相當滿意。」
這位業務大哥成功逆襲的人生，也讓黃大米認為，「職業對我們的影響真的很大，它不僅影響到我們的收入甚至還有消費，以及價值觀，因此如果你在某個產業發現自己都存不住錢時，可能也要思考是否在顧及面子上的花費太多，反倒讓你顧不了裡子跟銀子。」