迷因股GME逆襲狂漲！散戶向華爾街發動聖戰　美財經名嘴喊不合理

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根據《CNBC》報導，知名財經節目主持人克拉默（James Cramer）在評論近日的迷因股現象時表示，「迷因股狂熱是不合理的」，克拉默認為這些迷因股實際上不具備這麼高的價值，GME股價明顯遭到高估，呼籲投資者趕快脫手賣出。
不過，到底該由誰來決定股票的漲跌是否「合理」？畢竟在交易的本質上，只要有人願意買，股價就會漲，而買家出於什麼理由入場購買，似乎並不重要。
根據《商業內幕》報導，資深分析師大衛（David Lundgren）表示，如果你是短期當沖交易客，「迷因股狂熱就是你生活的目的，就是你起床的原因」。大衛強調自己28年的分析師生涯中，學到的一課就是「相信大眾的智慧，不要假裝自己比其他投資人聰明」。
大衛強調股市最終都是理性的，即使有時候看起來並不理性。大衛解釋，市場的職責就是找出價格，允許人們隨心所欲地買賣，至於價格是否反映短期基本面，市場根本不關心，能夠成交的價格就是「合適的價格」。不過，大衛也指出，若將時間的因素考慮進來，迷因股雖能因一時話題而炒熱，但長期來看，還是那些基本面強勁的公司股票才會持續上漲。
至於該如何看待迷因股狂熱的現象？大衛直言「除了做空的人之外，其他人應該都會覺得很有趣」，大衛建議投資人專注在自己的目標上，「有時你只是需要讓其他人賺錢」，如果這些迷因股你之前並未關注也不熟悉，那就將其視為市場娛樂性的「餘興節目」就好，不必為其分散了長期的注意力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。