巷仔內／黃循財接任新加坡總理！扛AI發展與數位轉型重任

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李顯龍早在2022年4月就點名黃循財是接班人選，且在2023年表明，將在2024年11月人民行動黨創黨70周年前卸任，值得注意的是，黃循財在2022年9月才接任副總理，等於在一年半的時間就上位，而當黃循財在2022年得知自己是人民行動黨第四代領導團隊領導者時，自己和妻子也感到意外。
一年半的時間相當緊湊，尤其是在疫情之下，2022年的國際外交並無法有太多擴展機會，然而，等到2023年，可看到黃循財不斷走訪中美兩國，並與東亞各國的代表會面，大幅增加原先缺乏的國際經驗。
至於黃循財總理兼財長的狀況，究竟會維持多少時間？同樣來觀察李顯龍過去的軌跡，於2004年8月接任總理時，也是總理兼財長職務，過了2006年大選，一路至2007年才卸下財長職務。新加坡下一次大選最晚須在2025年11月23日前舉行，意味著若黃循財循著李顯龍模式，有機會能到2026年才會終止雙職務的狀況。
李顯龍在卸任前接受聯合早報專訪時，曾呼籲新總理能在社群媒體上建立粉絲，事實上，黃循財早在抖音等社群掀起過熱潮，也被稱為抖音部長。由72歲的李顯龍這段發言，代表著他洞見了社群媒體以及數位資訊發展，對於總理位置的重要性。新加坡媒體亞洲新聞台的社論也認為，黃循財上任後，除了過去的經濟成長順風車之外，探索和投資全新能成長的領域，以確保新加坡在經濟曲線上保持領先地位，可能更為關鍵。
值得注意的是，新加坡先前財將通訊和資訊部更名為數位發展和資訊部，從李顯龍近期表示退休後想學習掌握AI的情況下，也表明了黃循財所帶領的新加坡，同樣將踏入人工智慧在內的數位技術轉型的戰場。而在近期舉行的2024英特爾人工智慧高峰會上所發佈的《2024亞太區AI成熟度報告》，將新加坡列為調查中唯一達到最高等級「AI領導者」的國家。在AI優先的狀況下，市場規模較小的新加坡需要更快以及具創新的想法，才能充分發揮潛力。