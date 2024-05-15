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巷仔內／黃循財接任新加坡總理！扛AI發展與數位轉型重任

▲51歲的黃循財今（13）日從72歲李顯龍手中，接下新加坡總理的重任。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲51歲的黃循財今（13）日從72歲李顯龍手中，接下新加坡總理的重任。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

新加坡副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong）今(15)日將接替執政20年的李顯龍，宣誓成為新加坡60年前獨立以來的第4位總理。值得注意的是，李顯龍在退休的一番談話，提及了AI人工智慧發長以及期許擁有更多資源的年輕一輩掌握下一波浪潮，可看出對於在社群上具有一定人氣的黃循財，有一番期待。

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盤點新加坡近三任總理，自吳作棟到李顯龍再到黃循財的政治發展軌跡，吳作棟當上總理前曾任貿工部長、衛生部長和國防部長等職；李顯龍在成為總理前，同樣具有貿易與工業部門、國防、財政等部長經驗，也曾擔任副總理，無獨有偶，黃循財同樣具備這些條件，且多了一個教育內閣經歷，這些狀況滿足了成為備位領導者的一切條件。

▲黃循財在2022年被推舉為新加坡第四代領導團隊的領導人。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃循財在2022年被推舉為新加坡第四代領導團隊的領導人。（圖／美聯社／達志影像）
李顯龍早在2022年4月就點名黃循財是接班人選，且在2023年表明，將在2024年11月人民行動黨創黨70周年前卸任，值得注意的是，黃循財在2022年9月才接任副總理，等於在一年半的時間就上位，而當黃循財在2022年得知自己是人民行動黨第四代領導團隊領導者時，自己和妻子也感到意外。

一年半的時間相當緊湊，尤其是在疫情之下，2022年的國際外交並無法有太多擴展機會，然而，等到2023年，可看到黃循財不斷走訪中美兩國，並與東亞各國的代表會面，大幅增加原先缺乏的國際經驗。

至於黃循財總理兼財長的狀況，究竟會維持多少時間？同樣來觀察李顯龍過去的軌跡，於2004年8月接任總理時，也是總理兼財長職務，過了2006年大選，一路至2007年才卸下財長職務。新加坡下一次大選最晚須在2025年11月23日前舉行，意味著若黃循財循著李顯龍模式，有機會能到2026年才會終止雙職務的狀況。

▲黃循財在新加坡公務體系服務15年，之後從政13年。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃循財在新加坡公務體系服務15年、從政13年，成為星國第4位總理。（圖／美聯社／達志影像）
李顯龍在卸任前接受聯合早報專訪時，曾呼籲新總理能在社群媒體上建立粉絲，事實上，黃循財早在抖音等社群掀起過熱潮，也被稱為抖音部長。由72歲的李顯龍這段發言，代表著他洞見了社群媒體以及數位資訊發展，對於總理位置的重要性。新加坡媒體亞洲新聞台的社論也認為，黃循財上任後，除了過去的經濟成長順風車之外，探索和投資全新能成長的領域，以確保新加坡在經濟曲線上保持領先地位，可能更為關鍵。

▲黃循財經常在社群媒體分享生活，有「抖音部長」之稱。（圖／翻攝自Lawrence Wong TikTok）
▲黃循財經常在社群媒體分享生活，有「抖音部長」之稱。（圖／翻攝自Lawrence Wong TikTok）
值得注意的是，新加坡先前財將通訊和資訊部更名為數位發展和資訊部，從李顯龍近期表示退休後想學習掌握AI的情況下，也表明了黃循財所帶領的新加坡，同樣將踏入人工智慧在內的數位技術轉型的戰場。而在近期舉行的2024英特爾人工智慧高峰會上所發佈的《2024亞太區AI成熟度報告》，將新加坡列為調查中唯一達到最高等級「AI領導者」的國家。在AI優先的狀況下，市場規模較小的新加坡需要更快以及具創新的想法，才能充分發揮潛力。

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