不是金玟池！政大景觀池命名「第一名從缺」：請容許暫時沉澱

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不過今政大公布命名結果，政大表示，根據達賢圖書館草坡、景觀(滯洪)池命名活動簡章，分成專家評審及人氣票選兩個項目，開放政治大學教職員生、退休人員與校友投件。專家評審項目，命名得獎者計有大學生4件、研究生4件、教職員1件、校友1件，巧合地跟全部投稿件數的身分比例相近。人氣票選項目，景觀池票數27235票、草坡5347，總計32582票；以投票網址分析，台灣本地投票比率超過8成5，境外各國1成5，並無惡意灌票或干擾之情事。
政大指出，專家評審草坡第一名為劉嫻慧命名的「慢坡」，取其曾在滂沱大雨時匆忙奔至達賢圖書館、在草坡滑跤的經歷，表達放慢腳步、欣賞風景、注意安全的意涵，另呼應「曼波」(Mambo)輕鬆自在、搖曳輕舞的姿態；評審評語「人生不是要等待暴風雨過去，而是要學會在雨中跳舞」，期許政大人「世界愈快，心則慢」。
至於第二名為林映辰命名的「扶光坡」，取扶桑之光，日光之意，步行其上，彷彿朝燦爛如陽的希望走去。第三名為蔡子霖命名的「午餐地」，從法國寫實派與印象派畫家莫內畫作《草地上的午餐》獲取靈感，評審評語「這幅名畫開啟了繪畫史一個全新的時代，從宗教轉回自身，讓儀式走進生活，帶有捕捉達賢當下風景，與告別舊時代、迎向新未來的寓意。」
備受關注的專家評審景觀(滯洪)池第一名則是從缺，政大解釋，專家評審經過反覆討論，達成共識如下「滯洪池命名，收到近兩百件作品，其中不乏引經據典的佳作，以及浪漫詼諧的「金」句，如果擇一，就意味著要放掉所有其他還在發展中的可能。命名本來就難，傳統的路徑需要納入當代社會的氣味，創新的路徑也要兼具哲史人文的意境，滯洪池既然是水，就擁有納百川的肚量與彈性，不急著太快安定下來，因此，達賢之水，可以涵融所有還在醞釀中的各種可能。第一名與其說是從缺，不如說是留白，池畔的書屋、花草、天光以及讀書的人，正靜待各種稱謂命名自由在此發生。」
政大也透露，第二名為林炳勝命名的「鑑雲塘」，摘自南宋朱熹〈觀書有感〉一詩，評審評語「以照映天光雲影的水塘為譬，喻說讀書猶如為生命引入活水，當活水源源不絕時，水塘自然能保有物來則應的清明效果。達賢圖書館水池邊，築有湖濱悅讀小屋，恰與〈觀書有感〉的景致相類。」第三名為鄭莨達命名的「書鴨小湖」，評審評語「有書、有鴨、有湖，以四字寫生，具體且生動地完成了一幅政大人的日常圖畫。其次，創作者提及「書鴨」是「紓壓」的諧音，讀書人時常靠近自然，心裡就有一座寬闊的湖泊，俯仰天地、無愧於心，自自然然就能紓壓，這個意境尤其適合送給在效率中經常丟失了平常心的我們。」
在人氣票選項目方面，，草坡人氣獎為李怡慶命名的「覓空」(326票)，意涵為「適當地將自己留白及放空，才能有更多餘韻邁向下一步，所謂退一步海闊天空……」，以及黃楷捷命名的「蘇東坡」(305票)，取「容易記得」之古人諧音。景觀(滯洪)池人氣獎為林怡妤命名的「金玟池」(13253票)，意涵為「期許滯洪池像金玟池一樣發揮所能，容納洪水並創造生態共榮」，以及林祈緯命名的「早八一定池」(1666票)，取「有早上八點的課我們一定遲到」趣味諧音。
達賢圖書館草坡將以第一名「慢坡」為正式命名，至於景觀(滯洪)池第一名從缺、是否會重新徵件？政大表示，就如評審決議，「留白」或許是現階段最舒適的狀態，請容許暫時沉澱，走過「慢坡」進入達賢圖書館，後方池水海納百川、清明返照，等待未來的某一天最合適命名自然發生。