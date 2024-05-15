林襄性感趴床照瘋傳！「長輩壓死死」掀上千人朝聖嗨翻：老婆好美
啦啦隊女神林襄今年轉隊到味全龍當「小龍女」，人氣依舊居高不下，卻頻頻被網友指她瘦到皮包骨，最新體重數字來到39.8，讓不少粉絲都十分心疼，但她對此事也始終正向面對，今（15）日更在社群平台曬出趴床照，展現性感身材，吸引不少粉絲留言，更有人幽默表示：「不可以把長輩壓死死。」
記者吳昕蓓／綜合報導
林襄在Threads曬出一張照片，只見她戴著黑色鴨舌帽，身穿長袖上衣，趴在床舖上自拍，豐滿的上圍被擠壓到顯露出明顯形狀，她對著鏡頭露出微笑，電死一大票網友，照片才上傳4小時就引來超過2千5百人按讚，在網路上掀起熱烈討論。
不少網友紛紛直呼，「襄，妳不要這樣的看著我，我的臉會變成紅蘋果」、「不可以把長輩壓死死」、「能娶到妳，要珍惜知足」、「襄襄老婆好美」、「半個小襄」、「這種是有氣質的美」、「好喜歡」、「襄超票釀的！！」、「太好看」，但還是有粉絲忍不住提醒她，「吃胖一點，好心疼。」
事實上，林襄先前在場上應援的照片瘋傳，過瘦的體態再度成為球迷關注焦點，「她不是前陣子看起來還很正常嗎，怎麼突然這麼瘦…」林襄本人也無奈回應：「42公斤的時候（時裝周這時候），大家說我不敬業。」似乎是因為被暗指身材不夠好，所以她才積極減肥，沒想到如今卻瘦過頭。
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