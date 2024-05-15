楊丞琳《歌手》走音大翻車！昔自稱音域接近張惠妹 庾澄慶反應曝
中國歌唱實境節目《歌手2024》全新一季主打直播「0修音」方式拍攝，歌手楊丞琳在演唱成名曲〈帶我走〉時，在高音部分失準走音的情況下，在節目尾聲獲得倒數第2名的成績，引發不少歌迷討論她的歌藝多年來完全沒有進步。近日，有粉絲挖出楊丞琳13年前上台灣綜藝節目《百萬大歌星》時，曾說自己「跟張惠妹的音域算是蠻接近的」，而主持人庾澄慶一句：「是喔！」也讓楊丞琳急著解釋。
記者張一笙／綜合報導
《歌手2024》近日播出第一集，以直播「0修音」拍攝，非常考驗歌手的歌唱實力與現場反應。楊丞琳在演唱成名曲〈帶我走〉時，在高音歌詞：「拍打著脈搏」時不但大走音，就連表情管理也控制不好，被不少粉絲截圖取笑。
有粉絲翻出她2011年參加庾澄慶的節目《百萬大歌星》時，在節目中提到自己很常在KTV唱張惠妹的歌，並表示：「因為跟她（張惠妹）的音域算是蠻接近的。」庾澄慶接著回應：「是喔！」讓楊丞琳急著表示：「只是聲線不太一樣。」庾澄慶也順勢接著說：「她（張惠妹）的比較有Power一點，妳的比較細緻一點！」讓楊丞琳害羞地表示：「我不好意思講自己細緻。」
有粉絲表示，楊丞琳不僅在節目上這樣說，就連在自己的直播上也這麼說過，並表示主持人庾澄慶十分有禮貌，讓楊丞琳有台階可下。楊丞琳在節目播出後，也在臉書上寫下：「唉，被緊張打敗了，而且沒有重來的機會！只能用每一場演唱會來彌補自己的失誤和你們的期望。」看來已經打定主意磨練唱功。
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