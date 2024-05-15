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長頸鹿「脖子扭到」好難受！神醫整骨成功　牠狂撒嬌感謝：舒服了

▲整骨神醫來到後也成功治療格里，讓牠開心地不斷對整骨師撒嬌表達感謝。（圖／翻攝TikTok＠dr.joren_whitley）
▲整骨神醫來到後也成功治療格里，讓牠開心地不斷對整骨師撒嬌表達感謝。（圖／翻攝TikTok＠dr.joren_whitley）

記者潘毅／綜合報導

「長頸鹿」擁有地球上最長的脖子，是好幾塊強大的頸椎所組成的，但如此強大的結構，有時也會出現狀況。日前美國就有隻5歲大的長頸鹿格里（Gerry）進食出現狀況，結果發現是脖子「稍微扭到」，結果整骨神醫到來後成功治療格里，讓牠開心地對整骨師撒嬌表達感謝。

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@dr.joren_whitleyMy patients are just as thankful to be working with me as I am with working with them. #chiropractor #chiropractic #chiropracticcare #chiropracticwellness #giraffe

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長頸鹿脖子、下巴卡卡的！整骨師出手治療

美國飼主米希（Missy Nowell）住在奧克拉荷馬州，家中飼養著一隻5歲大的長頸鹿格里（Gerry），近期牠進食卻出現了異樣，咀嚼明顯變慢，擔心這樣下去會影響身體，因此飼主果斷請獸醫來診斷，結果發現格里的下顎骨頭以及頸部關節有一些問題。

▲惠特利熱衷於研究動物骨骼構造，並替牠們進行整骨治療。（圖／翻攝TikTok＠dr.joren_whitley）
▲惠特利熱衷於研究動物骨骼構造，並替牠們進行整骨治療。（圖／翻攝TikTok＠dr.joren_whitley）
隨後飼主又找來34歲的動物整骨師惠特利，替長頸鹿格里進行治療，經過惠特利熟練的技法，短短時間內就把牠巨大的脖子喬好，也讓牠的咀嚼恢復正常，治療一完成，充滿靈性的格里瞇起眼睛，露出滿足的神情，還將頭輕輕靠向惠特利身上輕輕磨蹭撒嬌，就像在說謝謝一樣。

▲「長頸鹿」擁有地球上最長的脖子，是好幾塊強大的頸椎所組成的，但如此強大的結構，有時也會出現狀況。（圖／翻攝TikTok＠dr.joren_whitley）
▲「長頸鹿」擁有地球上最長的脖子，是好幾塊強大的頸椎所組成的，但如此強大的結構，有時也會出現狀況。（圖／翻攝TikTok＠dr.joren_whitley）
惠特利也將治療過程放上影音平台TikTok，短時間就吸引超過3千萬人觀看，惠特利也表示，這次的治療經驗，幾乎是所有整骨師的人生夢想，過去他曾替無數種動物進行整骨、整脊，但完全沒想過有一天竟然能為「長頸鹿」治療脖子與下顎。

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