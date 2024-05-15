影／震撼！空軍C-130H運輸機衝場展高超性能

為新劇「把我娶回家」宣傳 郎祖筠化身茶館一日店長

▲春河劇團新劇「把我娶回家」6月登場，團長郎祖筠與王琄今日現身台中大遠百翰林茶館，手搖珍珠奶茶為新劇打廣告。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.15)
▲春河劇團新劇「把我娶回家」6月登場，團長郎祖筠與王琄今日現身台中大遠百翰林茶館，手搖珍珠奶茶為新劇打廣告。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.15)

記者金武鳯/台中報導

春河劇團與翰林茶館攜手推出舞台劇「把我娶回家」，將於6月1、2日在台中國家歌劇院登場。今日春河劇團團長郎祖筠與演員王琄，現身台中大遠百店出任翰林茶館一日店長，除了親手搖出翰林茶館原創珍珠奶茶分享民眾，並與民眾分享「把我娶回家」演出心情。郎祖筠說，這是一齣笑中帶淚溫馨家庭劇，很適合闔家觀賞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
春河劇團團長兼導演郎祖筠與王琄今日下午現身翰林茶館，引來許多粉絲湧入搶拍，氣氛十分熱絡。出任一日店長的郎祖筠，現場大秀泡茶功力，並說得一口專業茶經，有人讚稱她「有認真做功課」，喝到她現泡的東方美人茶，更齊聲讚說「手藝真好」。

▲春河劇團團長郎祖筠為新劇「把我娶回家」宣傳，今日現身台中大遠百化身茶館一日店長。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.15)
▲春河劇團團長郎祖筠為新劇「把我娶回家」宣傳，今日現身台中大遠百化身茶館一日店長。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.15)
具有38年茶飲文化歷史的翰林國際茶餐飲集團，與郎祖筠所率領的春河劇團，已第4度跨界合作，雙方合力推廣茶飲文化與戲劇。翰林茶館執行副總黃世民指出，翰林和春河的緣分始於2017年，當時是全台首創的藝企合作，將舞台劇與茶飲外帶杯聯名，受到外界關注和好評。

「創辦人凃師傅常說，生活從一杯好開始，美好生活在翰林。」凃師傅總期許以社會共好、共享、暖暖款待周遭好朋友心情，引領消費者走入劇場，體驗表演藝術所帶來的喜、怒、哀、樂，獲得心靈上的安慰與滿足。也因為聯名緣份，讓翰林的客群更廣闊，吸引到新的家庭親子客人。

▲春河劇團翰林茶館跨界合作 新劇「把我娶回家」6月登場 ，圖為劇照。（圖／台中大遠百提供）
▲春河劇團翰林茶館跨界合作 新劇「把我娶回家」6月登場 ，圖為劇照。（圖／台中大遠百提供）
郎祖筠除了大展泡茶勢力，也劇透了「把我娶回家」劇情。她說，這是笑中帶淚的溫馨家庭喜劇，透過老外遇到冥婚這樣的題材，細膩地演繹家人間的互動，歡樂的劇情中，冷不防地藏著一顆洋蔥，讓人心裡滿滿感動，很適合親子同場觀賞。

「把我聚回家」邀請到眾多卡司同台飆戲，包括了郭子乾、王琄、楊千霈、法比歐與蕭志瑋等多名演員，將帶領觀眾感受一個茶罐、一個紅包，牽起一段異國人『鬼』戀，精彩可期。


國際獅子會捐580萬成立中區視覺照護中心 今正式啟用

拒絕裝潢糾紛 匠人部落祭「住保履約」保障消費權益

麥森瓷器「龍耀麥森」特展 台中大遠百登場大師加持

麻薏僅能煮麻薏湯？ 第四市場麻薏展秀創意美味登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載