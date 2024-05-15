為新劇「把我娶回家」宣傳 郎祖筠化身茶館一日店長

春河劇團與翰林茶館攜手推出舞台劇「把我娶回家」，將於6月1、2日在台中國家歌劇院登場。今日春河劇團團長郎祖筠與演員王琄，現身台中大遠百店出任翰林茶館一日店長，除了親手搖出翰林茶館原創珍珠奶茶分享民眾，並與民眾分享「把我娶回家」演出心情。郎祖筠說，這是一齣笑中帶淚溫馨家庭劇，很適合闔家觀賞。
記者金武鳯/台中報導
春河劇團團長兼導演郎祖筠與王琄今日下午現身翰林茶館，引來許多粉絲湧入搶拍，氣氛十分熱絡。出任一日店長的郎祖筠，現場大秀泡茶功力，並說得一口專業茶經，有人讚稱她「有認真做功課」，喝到她現泡的東方美人茶，更齊聲讚說「手藝真好」。
具有38年茶飲文化歷史的翰林國際茶餐飲集團，與郎祖筠所率領的春河劇團，已第4度跨界合作，雙方合力推廣茶飲文化與戲劇。翰林茶館執行副總黃世民指出，翰林和春河的緣分始於2017年，當時是全台首創的藝企合作，將舞台劇與茶飲外帶杯聯名，受到外界關注和好評。
「創辦人凃師傅常說，生活從一杯好開始，美好生活在翰林。」凃師傅總期許以社會共好、共享、暖暖款待周遭好朋友心情，引領消費者走入劇場，體驗表演藝術所帶來的喜、怒、哀、樂，獲得心靈上的安慰與滿足。也因為聯名緣份，讓翰林的客群更廣闊，吸引到新的家庭親子客人。
郎祖筠除了大展泡茶勢力，也劇透了「把我娶回家」劇情。她說，這是笑中帶淚的溫馨家庭喜劇，透過老外遇到冥婚這樣的題材，細膩地演繹家人間的互動，歡樂的劇情中，冷不防地藏著一顆洋蔥，讓人心裡滿滿感動，很適合親子同場觀賞。
「把我聚回家」邀請到眾多卡司同台飆戲，包括了郭子乾、王琄、楊千霈、法比歐與蕭志瑋等多名演員，將帶領觀眾感受一個茶罐、一個紅包，牽起一段異國人『鬼』戀，精彩可期。