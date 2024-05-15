變裝皇后妮妃雅舞進總統府！中國社群冷嘲熱諷 卻迴避提去了哪
台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）4月在美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul’s Drag Race）奪下冠軍，成為首位摘冠的台灣變裝皇后，今（15）日獲得總統蔡英文接見，與其他變裝皇后在總統府敞廳演出歌舞，不過，消息傳到中國社群平台，卻引來許多冷嘲熱諷。
國際中心顏得智／綜合報導
魯保羅變裝皇后秀總冠軍妮妃雅近日受邀，將帶著團隊參加與2024巴黎奧運同時舉辦的文化奧運（Olympiade Culturelle），於巴黎拉維特園區（Parc de la Villette）台灣館進行表演。
在前往巴黎前，妮妃雅今日與變裝團隊以及星座專家唐綺陽等人踏進總統府，並現場帶來一段黃妃的知名歌曲《追追追》以及歌手蔡依林的《玫瑰少年》等曲目。
蔡英文則說，然而在華麗演出的背後，其實是一場反抗，反抗社會的歧視，反抗異樣的眼光。她要感謝各位皇后展現無所畏懼的美麗，挺身而出、打破框架。
不過，妮妃雅踏進總統府，卻引來中國網路社群冷嘲熱諷，由於先前妮妃雅曾在《魯保羅變裝皇后秀》節目中受訪時說，「台灣政府非常支持同志權利，我們是第一個同婚合法化的亞洲國家，我很驕傲地說我是台灣人」，這段話在當時曾被中國網友高喊抵制，如今又踏入總統府，中國社群平台再度呈現崩潰，怒罵「禮樂崩壞」、「在孫中山先生面前群魔亂舞」。
不過，中國社群使用者對於妮妃雅踏入總統府的批評，也迴避的相當巧妙，僅稱在有孫中山銅像的政府辦公樓表演《玫瑰少年》，試圖躲避總統一詞。