台文館吉祥物「阿龍」遭爆抄襲中國繪師！雙方證據曝光：太魔幻了

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台文館小編ig說法
事件發酵後，台文館小編貼出2張IG截圖，解釋「阿龍」是其家人2019年12月17日先公開發布於其個人IG帳號，至於中國創作是2022年11月11日首次發布於微博「畫萌寵的開小可」，該繪師曾於「嗷嗚龍寶_AoWu」貼文自述，該龍角色創作時間為2022年9月。
中國繪師「畫萌寵的開小可」說法
中國繪師「畫萌寵的開小可」昨（14）日透過臉書社團「空罐速寫社」發聲，並解釋自己才是被抄襲的受害者，說明「嗷嗚龍寶_AoWu」創作始於2022年，還貼出PO出創作設計草圖、上色圖、原始文件及作品在社群平台的發布截圖證明，「具體創作經驗可以去微博看」。
另一方面，「畫萌寵的開小可」質疑，台文館的那張IG截圖「P圖痕跡明顯漏洞太多」，自己還被寄了「抄襲可恥」的電子郵件騷擾，讓他感嘆「對於一個小透明原創作者來說，這個事件真的太魔幻了」。
台文館方說法
台文館表示，去年底推出「尋星之旅—文學星圖的展望」實境解謎遊戲，委託相關廠商執行，代言角色吉祥物「阿龍」也是由廠商授權使用，而日前傳出吉祥物與中國繪師的創作相似，經對比廠商所提供的相關資料文件後，確認並無涉及抄襲。
台文館表示，絕對「尊重原創」，針對中國繪師的說法，暫時不會多做回應，至於吉祥物「阿龍」的智慧財產權權責，因屬於該廠商所有，後續也將交由廠商進一步調查釐清。