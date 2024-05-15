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天然女神賈靜雯曬兒時照片！神似「咘咘」驚呆粉絲：從小美到大

▲賈靜雯曬出自己的兒時照片，粉絲驚訝她發現與二女兒咘咘非常相像，也讚嘆她「從小美到大」。（圖／賈靜雯臉書、微博）
▲賈靜雯曬出自己的兒時照片，粉絲驚訝她發現與二女兒咘咘非常相像，也讚嘆她「從小美到大」。（圖／賈靜雯臉書、微博）

記者施以慧／綜合報導

49歲的女星賈靜雯出道多年，是眾所皆知的天然美女，在事業上出演過多部戲劇與電影，還曾憑藉著戲劇《我們與惡的距離》勇奪金鐘獎，出演電影《瀑布》則榮獲金馬獎，演藝之路相當順利，賈靜雯2005年與企業家孫志浩結婚，產下1女，2010年離婚，結束5年婚姻，但賈靜雯2016年再度步入婚姻，與小她9歲的男星修杰楷結婚，婚後生活相當甜蜜，還生下2名可愛的女兒，目前共育有3女。雖然已經成為人母，但賈靜雯的美麗模樣不輸以往，仍然是凍齡女神，而她今（15）日在社群平台曬出一張5歲時的相片，讓網友驚呼：「從小美到大。」還有粉絲直言，根本就是賈靜雯次女「咘咘」的翻版。

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▲賈靜雯無預警曝光自己的兒時照片，驚呆眾人。（圖／賈靜雯 微博）
▲賈靜雯無預警曝光自己的兒時照片，驚呆眾人。（圖／賈靜雯 微博）
賈靜雯近日參與中國戀愛實境節目《怦然心動20歲》第4季，在節目播出前，她特地在社群平台上曬出自己5歲時在幼兒園拍的畢業照與粉絲分享，留著一頭俏皮短髮，穿起學士服，還戴著學士帽，一雙圓滾滾的大眼睛明顯能看出雙眼皮，加上賈靜雯抿嘴的模樣，看起來相當乖巧，讓不少粉絲驚嘆：「超級可愛。」

▲網友驚訝發現賈靜雯（右2）的次女咘咘（右1）根本是同個模子刻出來的。（圖／賈靜雯臉書）
▲網友驚訝發現賈靜雯（右2）的次女咘咘（右1）根本是同個模子刻出來的。（圖／賈靜雯臉書）
照片一出，網友紛紛盛讚「從小就萌萌的」、「姐姐好可愛。」其中不少網友還指出賈靜雯與女兒「咘咘」簡直是同個模子刻出來的，「這不就是咘咘嗎」、「跟咘咘好像！」也印證賈靜雯從小就是美人胚子，女兒還剛好遺傳到她所有的優點，粉絲也大讚女兒成年後的模樣一定也和賈靜雯一樣漂亮。

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