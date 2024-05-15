針對溫室氣體排放！台灣國際造船發表甲醇雙燃料船舶整合方案

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台灣國際造船公司副總經理周志明表示，有鑑於全球氣候的變化，針對溫室氣體排放要求日趨嚴格，國際海事組織(IMO)於海洋環境保護委員會(MEPC)會議中，針對船舶溫室氣體排放訂定目標與措施因應。他說，針對溫室氣體排放，訂定2050年目標為淨零排放，於2030年之二氧化碳排放相較於2008年基期，至少減少40%，因此，今(113)年研討會主題著眼在航運界所要面對關於替代燃料及複合式動力的機會與發展。
周志明指出，台灣國際造船公司多年來投入許多資源，在追求實海域最佳化設計與操作的(SODOSeaway Optimum Design and Operation)核心設計理念下，發展先進的節能技術ES technology)與應用，全船外形的設計技術與工藝能力，至今累積出豐碩的成果，並已在每屆DNV年會中發表。
周志明並指出，為因應環保世代的來臨與越趨嚴格的能效指標，船廠需要整合先進船舶科技，配合新燃料的選擇，研發節能環保船(Eco ship)，該公司於此次年會發表甲醇雙燃料船舶整合解決方案，陸續與LR勞氏船級社及DNV挪威船級社完成甲醇貨櫃輪燃料供應系統之概念驗證，以提升貨櫃裝載為目標。
此次更進一步攜手與DNV挪威船級社進行2500TEU貨櫃輪之氨氣雙燃料儲存櫃布置與整體性能驗證，藉由DNV挪威船級社專業知識及豐富的經驗，一同打造更節能、更環保、高裝載之綠色環保船舶。