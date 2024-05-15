又被打槍！蘋果西打公司「大飲」Q1財報評語出爐 恐陷下市危機
國民飲料「蘋果西打」母公司大飲，去（2023）年第4季財報被簽證會計師出具繼續經營能力「存在重大不確定性」查核報告，今（15）日大飲再度公告，今（2024）年第一季財報被會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」核閱報告，依據證交所規定，若未改變或者沒有發生其他事情「就要停賣」，也就是最快2026年將面臨下市危機。
記者林莞茜／綜合報導
根據會計師查核結果，大西洋飲料股份有限公司及其子公司因營運持續虧損，其財報已連續5季遭會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」核閱報告，截至今年3月31日止，累積虧損達4.4億元，已超過實收資本額2分之1，且流動負債已超過流動資產約5.12億元。
證交所先前就已指出，大飲已經4次發生這樣的事，包括去年第一季、第二季、第三季與年報，若3年都沒有改變或者沒有發生其他事情就要停賣，而停賣6個月內再不改善就會面臨下市，最快2026年恐下市。
大飲去年5月爆出飲料中出現不明沉澱物，被勒令停工停產半年之久，年底終於恢復出貨，但全年營收與獲利受到重大影響。2023年全年虧損多達1.38億元，每股稅後虧損2.45元，為連續6年虧損，且是歷年虧損最多的一年。而大飲今年累計前2月營收達2542萬元，相較去年同期大減59.15%。