三綠委考察高雄機場　爭取熊本等3大航線冬季啟航

立法委員李昆澤、許智傑及李柏毅今(15)日偕同交通部次長林國顯及民航局長何淑萍，至高雄國際機場進行考察，李昆澤表示，他與立委許智傑、李柏毅等人多次召集民航局及各大航空公司進行討論協商務必爭取今年冬季熊本、札幌、岡山三大航線要能正式啟航，同時也將持續推動韓國濟州、菲律賓宿霧及克拉克等航線的啟航，全力推動高雄機場航班恢復。
記者郭凱杰／高雄報導
今天的考察重點主要針對高雄機場新航廈建設計畫進度、強化地勤接駁量能及經營概況進行討論，李昆澤認為，疫情前高雄機場總計有航線37條，疫情後剩下19條，到今年也僅恢復到25條，對比桃園機場及國際各大機場的恢復情況，這個恢復進度絕對是不及格的。
李昆澤提及，他與高雄多位委員多次爭取華航雙走道廣體機，恢復高雄機場服務品質，但目前於高雄機場服勤的客機，載客量明顯不足，無法讓更多國際旅客入境高雄，因此，未來華航所購置的787新型廣體大客機，務必要服務高雄！讓載客量能持續提升。
同時，李昆澤期盼藉由航廈的改建，讓周邊設施能更加完善，讓高雄機場更跟上國際各大機場的水準，才能提供來高雄的國際旅最優質且完善的服務，吸引國際觀光客入境高雄，進而帶動高雄發展！
李昆澤也提醒高雄機場改建，不論機場內外都面臨交通動線上的衝突，也因此民航局要積極與高雄市交通局進行協調，將對周邊交通的衝擊降到最低。且受國際局勢的影響，航廈建設也面臨國際缺工缺料，有關高雄機場整體規劃預算880.8億元，以及機場周邊相關設備如地勤接駁車等，所有工程及設備規劃建設都要落實執行，務必如期如質的完成，才能打造高雄機場為真正國際級的機場，推動高雄的觀光發展。