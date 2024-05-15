狠母摩鐵悶殺小姊弟！前櫃姐未婚當2寶媽　疑5個月沒收入慘釀悲劇

中和摩鐵命案！單親媽疑毒後悶殺2幼子　檢方複訊後聲押禁見

▲新北市中和一對小姊弟14日遭36歲蘇姓母親用枕頭悶殺，警方趕抵後立刻將其帶回偵訊。（圖／翻攝記者爆料網）
▲新北市中和一對小姊弟14日遭36歲蘇姓母親用枕頭悶殺，警方趕抵後立刻將其帶回偵訊。（圖／翻攝記者爆料網）

記者陳苾暐/綜合報導

新北市中和一對小姊弟14日遭36歲蘇姓母親用枕頭悶殺，蘇女閨蜜徐姓女子到摩鐵探訪發現後報案，全案曝光後立刻引發社會議論，今（15）日檢方會同法醫到殯儀館相驗，初判死因為窒息身亡，至於是否曾被餵毒則還有待解剖後釐清，稍早檢察官複訊後，已向新北地院聲請羈押。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，蘇女在母親節（12日）深夜11時許，搭乘計程車載著兩個孩子入住摩鐵。13日晚間徐女及其前夫前往探望母女3人，得知蘇女經濟狀況不是很好，也感受蘇女精神狀況也不太穩定，遂在現場待了約一個小時後才離去，沒想到14日下午2時許徐女回到摩鐵卻發現2個孩子已氣絕身亡。

▲新北市中和一處摩鐵昨天傳出一起命案，一對小姊弟遭36歲蘇姓母親用枕頭悶殺。（圖／翻攝畫面）
▲新北市中和一處摩鐵昨天傳出一起命案，一對小姊弟遭36歲蘇姓母親用枕頭悶殺。（圖／翻攝畫面）
檢方今天會同法醫相驗，初步確認小姊弟均為窒息死亡，不過仍不排除生前曾被餵食不明藥物，後續將進一步解剖以釐清是否有毒品反應，稍早檢方複訊後，認為蘇女涉犯家庭暴力防治法第2條第2款、刑法第271條第1項、兒童及少年福利以及權益保障法第112條第1項前段家庭暴力之故意殺害兒童罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為重罪，有相當理由認為有逃亡、勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

台版熔爐案！南投惡校長性侵數名女童　法院一審判決出爐

糟糕了！2歲兒意外催動機車油門　釀母子2人暴衝猛撞超商外牆

涉包闢色情業者！檢調搜索松山警分局巡官　葉林傳助理也遭約談

洲美快速道路閘道口車禍！垃圾車追撞聯結車　釀駕駛昏迷一度受困

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞