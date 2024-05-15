中和摩鐵命案！單親媽疑毒後悶殺2幼子　檢方複訊後聲押禁見

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檢方今天會同法醫相驗，初步確認小姊弟均為窒息死亡，不過仍不排除生前曾被餵食不明藥物，後續將進一步解剖以釐清是否有毒品反應，稍早檢方複訊後，認為蘇女涉犯家庭暴力防治法第2條第2款、刑法第271條第1項、兒童及少年福利以及權益保障法第112條第1項前段家庭暴力之故意殺害兒童罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為重罪，有相當理由認為有逃亡、勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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