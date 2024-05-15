資深製作人陳君天驚傳辭世！享壽92歲 兒子悲痛證實了
資深節目製作人陳君天今（15）日下午3點因病離世， 享壽92歲，目前已經獲得家人證實。陳君天在業界相當有知名度，在電視產業耕耘超過半個世紀，製作過許多精彩節目，代表作為《一寸河山一寸血》，講述中國抗日一路以來的戰爭歲月，陳君天還曾與知名藝人鄧麗君、白嘉莉、鳳飛飛合作，經歷非常豐富。陳君天上一次公開露面，是2022年第57屆的金鐘獎舞台，當時他榮獲了特別貢獻獎，陳君天上台時還感慨說道：「我沒有要謝謝誰，我想謝的人都走了。」令人鼻酸，而他今（15）日也終於遠離病痛，離開人世。
記者施以慧／綜合報導
陳君天在1966年投入電視業，1980年代成為炙手可熱的電視製作人，曾獲金鐘獎等17項電視大獎，許多知名藝人第一次上電視，就是參與了陳君天製作的節目，例如李宗盛、張清芳、費玉清、王芷蕾，都是演藝圈的大咖。陳君天認為「『好玩』固然重要，但綜藝節目只是包裝，還是要傳達正確的觀念。」
根據《壹蘋新聞網》報導，71歲的資深演員林在培對於恩師陳君天的離世也相當不捨，「我們有個群組，每年都會聚會，幫他過生日，去年他精神還可以，說說笑笑。」談起2022年金鐘獎，林在培說當時陳君天坐著輪椅上台，還開玩笑表示自己還能拍，沒想到卻收到遺憾的消息。林在培坦言陳君天因為心臟不好，先前才住進加護病房，這次是接到助理電話，才知道他病情惡化，「他上次進加護病房，費用很貴，大家還想辦法湊錢，後來婦聯會的雷倩還幫忙出了20萬。」林在培說陳君天的綽號是「陳天亮」，因為他常常一開錄就忙到天亮，非常敬業，還表示大家常常一起在錄影結束時跑到八德路的小龍麵店吃飯，如今只能追憶。
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