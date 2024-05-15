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黃勇傳半甲包手刺青！著迷日式傳統風格　統一獅奪冠考慮刺在身上

▲統一獅黃勇傳遭球團開除，他對刺青頗有研究，高中畢業就送自己一個刺青。（圖／記者路皓惟攝）
▲統一獅黃勇傳遭球團開除，他對刺青頗有研究，高中畢業就送自己一個刺青。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟/綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊於今（15）日宣布開除2022年選秀第一輪指名黃勇傳，主因是個人債務出問題，目前暫時失聯中。黃勇傳被認為是未來中職的明日之星，不僅球技佳，還很有個人魅力，尤其是半甲、包手刺青，每一個刺青對他來說都別具意義。

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黃勇傳熱愛刺青　高中畢業送自己的禮物

黃勇傳的手臂和胸前都有刺青，手臂上的刺青是他高中畢業時送給自己的禮物，而半甲刺青則是2022年開始，但目前都還是半完成品，他說自己喜歡日式傳統的刺青風格，包括半甲和包手，未來會陸續完成自己心愛的作品。

黃勇傳表示，每一個刺青都別具意義，「我一直以來都對刺青很有興趣，也知道自己想要什麼樣的圖案，所以我會上網搜尋，然後把這些想法交給設計師，讓他重新設計成不一樣的風格。」

被問到未來統一獅若奪總冠軍，是否考慮刺在身上當作紀念，黃勇傳先是想了一下，他笑說：「我是還沒有想過這個，後面再討論，目前還沒有什麼想法，先專注在球場上。」

▲黃勇傳包手和半甲刺青都是半完成品。（圖／記者路皓惟攝）
▲黃勇傳喜歡日式傳統刺青風格，包手和半甲刺青都是半完成品。（圖／記者路皓惟攝）
黃勇傳小檔案：

綽號：企鵝

出生日期：2004年03月12日（20歲）

身高體重：172公分、83公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：內野手

出生地點：中華民國臺灣省彰化縣

所屬族裔：布農族

最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校

職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名

簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）

職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）

經歷：

彰化縣東山國小少棒隊

桃園市新明國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）

（資料來源：台灣棒球維基百科

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