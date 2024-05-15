黃勇傳半甲包手刺青！著迷日式傳統風格　統一獅奪冠考慮刺在身上

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黃勇傳的手臂和胸前都有刺青，手臂上的刺青是他高中畢業時送給自己的禮物，而半甲刺青則是2022年開始，但目前都還是半完成品，他說自己喜歡日式傳統的刺青風格，包括半甲和包手，未來會陸續完成自己心愛的作品。
黃勇傳表示，每一個刺青都別具意義，「我一直以來都對刺青很有興趣，也知道自己想要什麼樣的圖案，所以我會上網搜尋，然後把這些想法交給設計師，讓他重新設計成不一樣的風格。」
被問到未來統一獅若奪總冠軍，是否考慮刺在身上當作紀念，黃勇傳先是想了一下，他笑說：「我是還沒有想過這個，後面再討論，目前還沒有什麼想法，先專注在球場上。」
黃勇傳小檔案：
綽號：企鵝
出生日期：2004年03月12日（20歲）
身高體重：172公分、83公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省彰化縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名
簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）
職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）
經歷：
彰化縣東山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）
（資料來源：台灣棒球維基百科）