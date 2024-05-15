中職／曾子祐生涯首轟當賀禮送洪一中千勝 台鋼5：0完封樂天
中華職棒新紀錄誕生！台鋼雄鷹主帥洪一中完成生涯千勝里程碑。台鋼今(15)日靠著先發投手哈瑪星完美壓制，加上曾子祐的生涯首轟加持，終場5：0擊敗樂天桃猿，洪一中成為史上首名1000勝教頭。
記者廖聿偉/桃園報導
台鋼先發投手哈瑪星表現精彩，主投7局，送出8次三振，雖被擊出7支安打，不過都順利化解危機，0失分，獲得單場MVP。
樂天此役派出黃子鵬先發，主投6局被敲出7支安打，分別在2、3、6局各失掉1分，完成優質先發。
7局上半台鋼攻勢再起，樂天中繼投手邱駿威狀況不佳，遭曾子祐轟出陽春砲，這支全壘打也是曾子祐的生涯首轟，當作洪一中千勝的賀禮。
洪一中18個球季 完成千勝
洪一中擔任總教練至今已邁入第18個球季，前15年執掌樂天桃猿的前身La new熊、Lamigo桃猿兵符，期間共拿下884勝，是中職教頭執掌單一球隊最多。
另外，過去執教的第300、500、700和800勝都在桃園球場達成，如今以台鋼總教練身份北上對決老東家樂天，又再度於「福地」桃園球場完成，寫下難得的紀錄。
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