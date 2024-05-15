黃循財正式就職新加坡總理！誓言延續新加坡奇蹟 李氏時代結束
新加坡副總理兼財長黃循財（Lawrence Wong）今（15）日晚間正式宣誓就職新加坡新任總理，交棒的前總理李顯龍將留在內閣擔任國務資政，整體內閣陣容變化不大，但卻是新加坡李氏家族時代的結束，意義非凡。新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）在致詞時也特別肯定李顯龍的貢獻，讚許他過去20年的卓越領導，黃循財發表演說時則誓言要延續新加坡奇蹟。
記者倪浩軒/綜合報導
根據星媒《CNA》報導，就職典禮開放大約400位民眾入內觀禮，大家對於新加坡迎來新的黃循財總理時代均非常期待。尚達曼在致詞時首先肯定了李顯龍執政20年來對國家的貢獻，稱李顯龍已經完成自己當初接任總理時的所有承諾，帶領新加坡走過金融危機與新冠疫情等全球風暴，凝聚社會共識，始終堅持廉能施政，最後也完成政權的有序轉移，讓新加坡政府保持穩定的同時，也有新的掌舵手來適應時代變化。尚達曼也大讚黃循財，稱自己對黃充滿信心，相信他在國家經濟政策方面能發揮關鍵作用，帶領新加坡在既有的基礎上持續前進。
黃循財在發表就職演說時表示，自己如同站在巨人的肩膀上，感謝國家歷任總理的付出，但也強調「將會以自己的方式領導國家」，以面對不斷變化的新世界，擁抱新加坡社會的多樣性，加強人民的連接紐帶。
黃循財指出，新加坡發展「靠的從來不是減法，而是加法」，希望在相互尊重和信任的氛圍中，尋求多元社會盡可能多的共同點，過程中也肯定少不了各種務實的妥協。
黃循財最後表示，希望可以讓新加坡成為「每一個新加坡人都很重要的社會」，新內閣將支持所有新加坡人提升自我，實現自己的夢想，過著充實的生活。黃循財承諾自己會全心全意為國家服務，繼續克服困難，「讓明天比今天更好，讓名為新加坡的奇蹟延續下去」。