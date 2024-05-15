蔡健雅曝光《不夠善良的我們》片頭曲MV！坦言瘋狂練舞壓力超大
台灣女歌手Tanya蔡健雅，昨（14）日發布新歌曲〈Hey Hey You〉的MV，同時也是超夯台劇《不夠善良的我們》片頭曲，讓粉絲相當驚喜！蔡健雅也坦言坦言這首歌早在疫情期間就寫好了，在知道了台劇《不夠善良的我們》大概的故事內容時，這首歌立刻就浮現在腦海，歌曲的意義正巧對應到了劇中主角們之間的複雜關係，也深受歌迷喜愛，不過蔡健雅私底下爆料，這首歌的MV錄製需要唱跳畫面，讓她壓力相當大。
記者施以慧／綜合報導
〈Hey Hey You〉描寫的是一段糾纏不清的感情關係，蔡健雅表示，每個人可能會在談戀愛的過程中，遇到讓自己刻骨銘心的一段感情，接著分手又復合，復合又分手，來來回回始終沒有完美結局。歌曲寫著很久沒聯絡的兩個人，突然又透過簡訊連絡了起來，中間經歷了其中一人不想再靠近對方，最後一段則是某一方看透了，對這段感情喊停。「我們長大後，突然間就是會有一些領悟，以前糾結的一些東西，會在某個階段知道原來先前這樣重複分分合合，其實就是彼此不適合，也不用再分析，過去就讓它過去。」
曲風包含了蔡健雅一路以來累積的各種風格，在這首歌裡大玩特玩，製作歌曲當時很著迷於用人體製造出聲響的她，也利用打響指、拍手等節奏貫穿全曲。在《不夠善良的我們 : 戲劇音樂設計專輯》中，除了收錄這首歌的DEMO，蔡健雅還將〈Hey Hey You〉加上不同的音樂變化，延伸出另外兩首感覺完全不同的配樂〈找一個假想敵〉和〈日復一日〉。
充滿強烈節奏感的〈Hey Hey You〉，請到擅於將舞蹈藝術與音樂影像結合的邱柏昶執導，這次的拍攝，蔡健雅不但要練舞，還要記走位與五位舞者互動，同時唱歌對嘴，讓謙稱記憶力不好的她大感頭痛。尤其一段她滑著手機螢幕指揮對座男子的戲份，最讓她壓力爆表，深怕自己記錯手勢或是唱錯歌詞。
但不服輸的蔡健雅，越遇到困難越有衝勁，她帶著「豁出去吧！我就是要征服這個編舞」的念頭，從一開始懷疑自己能否完成，到最後很驚訝自己能夠重拾起快要「生鏽」的舞技，並順利完成，得到大家的掌聲。蔡健雅開心地表示，導演非常認真，拍攝前安排了兩天的彩排；編舞老師編的舞也很酷，「雖然不是像唱跳歌手那種很複雜的舞步，但是整支舞很有巧思，帶有幽默感，再以一種音樂劇、舞台劇的方式呈現，加上MV在剪接時加上的效果，所以畫面非常好看。」
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