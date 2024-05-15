快訊／Toyz5/16入獄！最後直播剃平頭亮相 一度哽咽：怎麼這麼快
知名網紅直播主Toyz（劉偉健）因販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月，將於明（16）上午將前往台中地檢署報到，並發監至台中監獄服刑。今（15）日晚間他開了「再見直播」，並以「剃好平頭」的監獄造型亮相，透過鏡頭訴說事發以來這2年多的心路歷程，更坦言「沒想到會這麼快進去」。
記者潘毅／綜合報導
今（15）日直播中，Toyz一下子就把帽子拿下，亮出準備服刑的「平頭」造型，隨後開始訴說自己的心聲，他表示，在判決出來前，曾一度有著駝鳥心態，認為不會這麼快就服刑，原先自己預計大約會在7、8月才服刑，因此最近還有一些工作規劃項目，包含火鍋店等，但如今已來不及在外面見證其完成。
Toyz坦言，自己在這案件沒有犯罪所得，因此一度期盼自己能被緩刑，直到上訴被駁回、入監執行通知單寄到的那一刻，才發覺先前「總是騙自己」。Toyz提到，當執行單來的那一刻，他正與女友、家人在民宿度過母親節，當下所有人都哭成一片。
Toyz也表示，對於「珍重再見」、「保重」等字句，現在才感受到這些字句的重量，並眼匡泛紅的在鏡頭前表示：「希望大家都過得好」，想要請全台灣2300萬人喝一杯飲料，推出捨玖茶屋的兌換券，讓大家都去喝一杯，「特別是不喜歡我的人，一定要去換」。