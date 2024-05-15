豬哥亮癌逝7周年！謝金燕悲痛發聲：想你　謝金晶祭祀見亡父顯靈

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金燕近來參加陸綜《乘風2024》（浪姐5），忙碌之餘也不忘亡父豬哥亮的忌日，在臉書曬出一封寫給爸爸的信，直言：「我想你了老爸，你在天堂過得開心嗎？」她透露自己依舊每天都在思念對方，因此想寫信和爸爸說說話，問豬哥亮是否有看到她在節目中的表現，「你看看你的女兒有多勇敢多堅強，50了依舊對舞台如此狂熱。」
謝金燕向豬哥亮娓娓道來，到中國錄製節目不是她的舒適圈，也沒有太多人認識自己，因此得像新人一樣戰戰兢兢，能撐到現在已經比預期中更佩服自己，她更承諾不拚到最後最後一刻是不會罷休的，「老爸，你絕對會為我喝采，也許我不是第一，但我絕對是唯一」，她附上緊握爸爸手的照片，一番話十分令人動容。
不僅如此，謝金晶也發文表示，她與哥哥謝順福到豬哥亮位於基隆的長眠地祭祀，突然飛來一隻金龜子，在她身上停留長達3分鐘，「爸～你也很想我們對吧，（我）也把集合大家思念的影片放給爸爸看，謝謝大家的心意，相信豬大哥都收到了。」她也在現場播放親自剪輯的影片，希望能把親友的思念都傳達給爸爸。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道