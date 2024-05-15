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陸軍專科學67週年校慶　鍾樹明勉勵：士官是推動訓練優化成功關鍵

▲陸軍專校校慶，陸軍司令鍾樹明主持閱兵分列式。（圖／陸軍司令部提供）
▲陸軍專校校慶，陸軍司令鍾樹明主持閱兵分列式。（圖／陸軍司令部提供）

記者呂炯昌／台北報導

陸軍司令鍾樹明上將今（15）日親赴陸軍專科學校主持67週年校慶時，鍾樹明表示，因應現代戰爭型態轉變與防衛作戰需求，陸軍不斷追求進步，以提升戰力為核心目標；而維繫部隊戰力的靈魂人物就是士官。因此，鍾樹明上任至今推動精進士官制度，將從「教育」、「職能」及「經管」等方面著手擘劃。

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陸軍司令部指出，今日適逢陸軍專科學校創校67週年，由司令部、各一級單位士督長共同出席，並邀集歷任專校校長、民間學校校長共襄盛舉。過程中，由專校學生實施閱兵分列，展現平時訓練成果，並由鍾樹明親自表揚包括來自三軍、海巡及民間各領域的14位現(退)役傑出校友，戮力執行單位兵力成長、部隊訓練、士官實務等工作，成效卓著，表達肯定。

鍾樹明指出，改革是為了建立「士官服從軍官指揮、軍官尊重士官專業」的良善制度，「陸軍必須與時俱進，精進士官制度刻不容緩，而教育就是推展的起點」。在教育方面，基礎、進修及深造教育，應考量實際作戰需求，制定符合陸軍所需之教育訓練目標，據以研修課程內容，並與部隊實務相結合，使學員生完訓後，具備足夠的專業能力，自信的勝任後續的職務。

在職能優化上，則需考量部隊實務、作戰實需，建立通識、戰鬥和技勤等專業職能，並在獲得充分授權後執行「任務式指揮」，爭取有利戰機。此外，在經管方面，應確立領導職、幕僚職交織歷練及輪調機制，使經驗豐富的士官在部隊中，不僅只是一個執行者，更可以提供主官正確的決策建議。

鍾樹明特別要求新任司令部士官督導長林榮華，至各單位辦理巡迴座談，蒐整士官幹部對於制度變革的心得及意見，傾聽基層同仁心聲，藉集思廣益，匯集眾人智慧，凝聚共識，共同參與精進士官制度的政策規劃。國防部故總士官長韓正宏一等長遺孀劉女士，也特別撥冗參加；鍾樹明特別表彰故韓總士官長做事踏實並勇於承擔的精神，其在任職陸軍司令部士督長期間，即推動制度革新，升任國防部參謀本部總士官長後，亦積極提升全體士官素質，是所有同學及幹部效法的典範。


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