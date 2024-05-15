陸軍專科學67週年校慶　鍾樹明勉勵：士官是推動訓練優化成功關鍵

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鍾樹明指出，改革是為了建立「士官服從軍官指揮、軍官尊重士官專業」的良善制度，「陸軍必須與時俱進，精進士官制度刻不容緩，而教育就是推展的起點」。在教育方面，基礎、進修及深造教育，應考量實際作戰需求，制定符合陸軍所需之教育訓練目標，據以研修課程內容，並與部隊實務相結合，使學員生完訓後，具備足夠的專業能力，自信的勝任後續的職務。
在職能優化上，則需考量部隊實務、作戰實需，建立通識、戰鬥和技勤等專業職能，並在獲得充分授權後執行「任務式指揮」，爭取有利戰機。此外，在經管方面，應確立領導職、幕僚職交織歷練及輪調機制，使經驗豐富的士官在部隊中，不僅只是一個執行者，更可以提供主官正確的決策建議。
鍾樹明特別要求新任司令部士官督導長林榮華，至各單位辦理巡迴座談，蒐整士官幹部對於制度變革的心得及意見，傾聽基層同仁心聲，藉集思廣益，匯集眾人智慧，凝聚共識，共同參與精進士官制度的政策規劃。國防部故總士官長韓正宏一等長遺孀劉女士，也特別撥冗參加；鍾樹明特別表彰故韓總士官長做事踏實並勇於承擔的精神，其在任職陸軍司令部士督長期間，即推動制度革新，升任國防部參謀本部總士官長後，亦積極提升全體士官素質，是所有同學及幹部效法的典範。