Toyz正式認愛篠崎泫！「愛情故事」入獄後更新　親曝女方驚人身世

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Toyz也提到，等到自己入獄後，自己的社群帳號會交給另一半，也就是篠崎泫經營，等到他入獄後，兩人的「愛情故事」有機會在上面更新。
Toyz也相當感謝篠崎泫「義無反顧」願意與自己交往。但針對急著結婚的傳言，Toyz則無奈表示，「現在的狀態是不能結婚的，『我等於外勞』，還被限制出境，根本不能回香港拿相關文件，根本不可能結婚」。
Toyz也說，自己今晚會全部說出來的原因，是因為兩人又被週刊拍到，為了不讓女方在自己入獄後承受外界壓力，才會全部說出來，更希望外界「不要妖魔化篠崎泫，她是一個很好的女孩子」，還笑稱自己入獄期間，其他人要追她也可以追看看。
Toyz也指出，其實篠崎泫是「孤兒」，自己這段時間為她做的唯一一件正面的事，就是讓她認養了「媽媽（Toyz媽）」，等到自己入獄後，母女兩也能相依為命。
篠崎泫驚人身世曝光！靠「網友」脫離地獄
事實上，「台日混血兒」篠崎泫過去登上《小明星大跟班》時，就曾透露自己未曾見過日本生父，生母也常常虐待打她，甚至一度為了還債把她賣掉。
後來篠崎泫被送往寄養家庭，卻再度遭受養父母虐待，直到高中時，因為照片被放上PTT表特版爆紅，成功在演藝圈出道，才能獨立脫離如地獄般的生活。