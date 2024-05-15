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Toyz正式認愛篠崎泫！「愛情故事」入獄後更新　親曝女方驚人身世

▲今（15）日更有週刊爆料，Toyz日前開著高級進口車帶著女友篠崎泫去看新房，甚至聲稱Toyz有急著結婚的計劃。（圖／翻攝自Toyz、篠崎泫臉書）
▲今（15）日更有週刊爆料，Toyz日前開著高級進口車帶著女友篠崎泫去看新房，甚至聲稱Toyz有急著結婚的計劃。（圖／翻攝自Toyz、篠崎泫臉書）

記者潘毅／綜合報導

31歲網紅Toyz（劉偉健）因販賣二級毒品大麻菸彈遭判4年2月定讞，明（16）日將入獄服刑。今（15）日更有週刊爆料，Toyz日前開著高級進口車帶著女友篠崎泫去看新房，甚至聲稱Toyz有急著結婚的計劃。對此，Toyz今晚親口認愛，同時也透露女方「驚人身世」，希望自己入獄後，社會能對篠崎泫好一點。

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Toyz坦言，自己好幾年前就相當欣賞篠崎泫，認為對方十分漂亮，但是自己卡案子在身，深怕耽誤人家，一直沒有行動。直到今年初，Toyz才下定決心追求，兩人也正式交往。

▲Toyz談到女友篠崎泫時，臉上一度露出洋溢笑容。（圖／翻攝Toyz直播）
▲Toyz談到女友篠崎泫時，臉上一度露出洋溢笑容。（圖／翻攝Toyz直播）
Toyz也提到，等到自己入獄後，自己的社群帳號會交給另一半，也就是篠崎泫經營，等到他入獄後，兩人的「愛情故事」有機會在上面更新。

Toyz也相當感謝篠崎泫「義無反顧」願意與自己交往。但針對急著結婚的傳言，Toyz則無奈表示，「現在的狀態是不能結婚的，『我等於外勞』，還被限制出境，根本不能回香港拿相關文件，根本不可能結婚」。

Toyz也說，自己今晚會全部說出來的原因，是因為兩人又被週刊拍到，為了不讓女方在自己入獄後承受外界壓力，才會全部說出來，更希望外界「不要妖魔化篠崎泫，她是一個很好的女孩子」，還笑稱自己入獄期間，其他人要追她也可以追看看。

Toyz也指出，其實篠崎泫是「孤兒」，自己這段時間為她做的唯一一件正面的事，就是讓她認養了「媽媽（Toyz媽）」，等到自己入獄後，母女兩也能相依為命。

▲篠崎泫甜蜜放閃「新男友載我上班」，拍片曝光驚人真相直呼：「真的不可思議。」（圖／篠崎泫IG）
▲篠崎泫曾在節目上透露自己坎坷的身世。（圖／篠崎泫IG）
篠崎泫驚人身世曝光！靠「網友」脫離地獄

事實上，「台日混血兒」篠崎泫過去登上《小明星大跟班》時，就曾透露自己未曾見過日本生父，生母也常常虐待打她，甚至一度為了還債把她賣掉。

後來篠崎泫被送往寄養家庭，卻再度遭受養父母虐待，直到高中時，因為照片被放上PTT表特版爆紅，成功在演藝圈出道，才能獨立脫離如地獄般的生活。

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