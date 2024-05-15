南北加薩戰事一夜加劇　以軍戰車拉法遭遇奮力抵抗

我是廣告 請繼續往下閱讀
哈瑪斯（Hamas）盟友巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）的武裝分支稱，其戰士在賈巴利亞東部的激烈衝突中造成以色列步兵傷亡。賈巴利亞是1948年以阿戰爭後在加薩建立的8個難民營中規模最大的。
賈巴利亞難民營居民傑哈德（Abu Jehad）說道：「侵略者試圖摧毀難民營。他們對裡頭有居民的房屋進行轟炸，我知道有很多家庭被困在屋內。」由於擔心受到報復，傑哈德以化名受訪。
以色列軍方表示，已在夜間開始對賈巴利亞中部的「恐怖主義特務和恐怖主義基礎設施」展開軍事行動。
以軍發布聲明表示：「過去一天，該地區的以色列國防軍（IDF）與數十個恐怖組織小組展開激戰，並消滅大量恐怖分子。」聲明還提到，其中包含昨天對以色列城市史德洛特（Sderot）發射火箭的恐怖分子。
而在加薩走廊最南端拉法巿（Rafah），當地居民表示，軍隊持續在城巿東部薩拉姆區（Al-Salam）和傑內納區（Jeneina）以及東南部行動。超過100萬名巴勒斯坦人在此躲避其他地方的戰火。
他們說部隊和戰車試圖向拉法市中心移動，但哈瑪斯為首的持槍人員奮力抵抗。
以軍表示，其部隊開始鎖定拉法市東部一個哈瑪斯訓練場，在近距離戰鬥中擊斃好戰分子，發現大量模擬以色列國防軍持有的武器和裝備。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130515