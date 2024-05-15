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「轉送」非「交辦」京華城公文！柯文哲批議員惡意抹黑

▲民眾黨主席柯文哲談京華城案。（圖／民眾黨提供)
▲民眾黨主席柯文哲談京華城案。（圖／民眾黨提供)

記者呂炯昌／台北報導

台灣民眾黨主席捲入台北市長任內台智光、北士科、京華城三大案爭議。柯文哲一連3天在YouTube節目「柯P揪時在」澄清3大案爭議。針對京華城案作出說明，柯文哲今（15）日直言容積獎勵都是都委會在合議制下的共識決，市長沒有任何權限，也無法下指導棋。面對藍綠議員指控柯文哲「交辦」增加容積獎勵，他也澄清不是「交辦」是「轉送」，議員根本惡意抹黑。

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針對外界質疑的容積率，柯文哲表示，需要分成兩階段討論。第一階段從392％增加到560％，柯文哲解釋是按監察院糾正處理。因為這裡原先是工業區，要從工業區變成商業區的條件，需要捐30%土地，而當時監察院糾正就指出，既然京華城捐了30%，同時出資2億蓋台北偶戲館，就應按照商業區容積率560%給予京華城。

至於下一階段容積從560%到840%，是否真如台北市議員許淑華說的，柯文哲給威京集團一個超大禮包？柯文哲回應說，其中30% 的部分是容積移轉，這部分是需要用購買的，至於20％容積獎勵也不是隨便給，而是在都委會中討論。

柯文哲也回顧，當時台北市政府制定了「南松山計畫」，從國父紀念館、大巨蛋、松菸、松山機場、北邊的南松市場，以及搬遷的監理所，在進行軸線發展計畫時，京華城正好在裡面，不過我們雖然有發展計畫「但市長不會對單一個案去下指導棋，況且都委會是合議制。」

針對市議員簡舒培質疑，柯市長親自蓋章決行交辦增加容積獎勵，柯文哲解釋，「這叫做轉送，不是交辦。」遇到廠商陳情轉給都發局，都發局組成專案小組研議後舉辦公展（公開展示一個月），若無異議再送都委會作審議。都委會針對區域都市計畫條件審查，通過以後再送到「都市設計審議委員會」。

針對市議員游淑慧稱關鍵會議官方委員75%缺席，卻拿錯會議紀錄，柯文哲反批，「連都市計畫委員會跟都市設計審議委員會，兩個不同機關都不知道。」

民眾黨新聞部主任吳怡萱說明，真正關鍵決議是第783次的都市計畫委員會，會議記錄載明同意城市貢獻獎、宜居城市等合計加起來容積獎勵20%，另外還要認養復盛公園50年，她直言，「不知道游淑慧議員是真的搞不懂，還是故意的？」

至於游淑慧指「每逢大選年，柯市府都通過關鍵容積」，柯文哲笑說，「台灣每兩年就一次選舉，難道要因為每兩年一次選舉，就乾脆做一年休一年？」


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