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本土女神吳婉君泳褲快掉了！一系列泳裝照曝光引粉狂吼：雙腿夾緊

▲本土劇女神吳婉君在臉書上釋出一系列的泳裝照，還爆料自己差點在瀑布底下走光，嚇壞粉絲。（圖／吳婉君 臉書）
▲本土劇女神吳婉君在臉書上釋出一系列的泳裝照，還爆料自己差點在瀑布底下走光，嚇壞粉絲。（圖／吳婉君 臉書）

記者施以慧／綜合報導

有「本土劇女神」稱號的女星吳婉君在八點檔《炮仔聲》中分飾兩角，演出溫柔好媳婦「吳家雯」與性感女神「Coco」，收穫一大票粉絲，一砲而紅，而目前吳婉君主演的《愛的榮耀》也正在熱播，私底下喜愛戶外運動的吳婉君，今（15）日在臉書上分享3張比基尼辣照，只見她身穿清涼泳衣站在瀑布底下，她自爆當時泳褲差點掉下來，驚呆粉絲：「雙腿要夾緊！」

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▲吳婉君前往瀑布，沒想到在瀑布底下差點走光。（圖／吳婉君 臉書）
▲吳婉君前往瀑布，沒想到在瀑布底下差點走光。（圖／吳婉君 臉書）
吳婉君表示自己出門旅遊，見到瀑布就下去玩水，沒想到差點走光，「我真的好愛大自然，但我好像還是適合趴著的精油spa，這種天然spa太激烈了，我會怕，我泳褲都快掉了！」只見吳婉君穿著一套黑色泳衣，還露出腰上的刺青，戴上鴨舌帽，性感又帶著戶外派氣息，不過瀑布的水壓疑似太過猛烈，吳婉君也坦言自己腰上的泳褲差點就被沖走。

貼文一出，不少粉絲驚嘆女神的身材相當誘人：「好身材美的冒泡」、「美女身材超好的」、「這身材太美，太不科學了！」不過也有網友認為吳婉君還是過瘦了，紛紛留言關心，「妳真的瘦了」、「瘦，美還要再增肉」、「按時吃飯啦！」面對粉絲的擔憂，吳婉君也在貼文底下回覆：「最近是真的瘦了點，因為…少吃就會瘦了啦，但我沒有在追求骨感這件事，健康第一！」

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▲吳婉君在《炮仔聲》中飾演「吳家雯」和「Coco」兩個角色，一砲而紅。（圖／截自劇中片段）
現年40歲的吳婉君，身材不僅保養不錯，就連臉蛋都看不出已經40歲，2003年出道的她曾參加過歌唱節目《超級星光大道》，進入前25強，最後以第23名的成績淘汰，不過能夠進入如此前面的名次，可見女神的歌唱實力也不容小覷，2004年吳婉君轉往戲劇圈發展，時常在戲劇《戲說台灣》中亮相，後續開始擔任八點檔的固定班底，以《炮仔聲》中飾演「吳家雯」和「Coco」兩個角色而廣為人知。

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